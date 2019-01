Dansker-hotel ramt af lavine i Østrig: Ingen tilskadekomne

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Hobro Skiklub er blevet ramt af en af de laviner, der lige nu hærger i Østrig som følge af det voldsomme snevejr. Heldigvis er der kun opstået materiel skade, oplyser klubben.

Natten til tirsdag blev det hotel i Ramsau am Dachstein i Østrig, som klubben er indlogeret på, ramt af en lavine.

Klubben har 50 mennesker af sted på turen.

Det er Fjordens Taxa & Bus, der har kørt selskabet til Østrig. Her oplyser kørselsleder Bent Hansen, at de danske turister er i god behold.

- Der skulle være faldet halvanden meter sne i nat. I den forbindelse er der en lavine af sne, som har ramt hotellet. Men de østriske myndigheder og hotellet har i god ro og orden fået folk ud af hotellet. De var naturligvis rystet, men det har været klaret til fulde af de ansvarlige involverede, siger han.

Selskabets bus stod parkeret på hotellets parkeringsplads, og den blev ramt af lavinen:

- Den kommer ikke ud at køre. Men vi har en bus i nærheden, som kommer og henter folk. De skulle have været kørt dernedefra klokken 18. Det bliver nok klokken 15 i stedet, siger Bent Hansen.

I en pressemeddelelse skriver klubben:

'Det vigtigste var naturligvis at konstatere at vores medlemmer alle var uskadt og efterfølgende at forsøge at skabe klarhed, ro og overblik over situationen, som efter lokale forhold er helt ekstraordinær. Det mere end 200 år gamle hotel har aldrig tidligere været ramt af en lavine.

Vi er glade for at alle er i god behold og forventer en afklaring på hjemrejse i løbet af tirsdagen.'

Opdateres