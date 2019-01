Dansker-hotel ramt af lavine i Østrig: Pludselig lød et kæmpe brag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Hobro Skiklub er blevet ramt af en af de laviner, der lige nu hærger i Østrig som følge af det voldsomme snevejr. Heldigvis er der kun opstået materiel skade, oplyser klubbens formand Niels Leth-Sørensen til Ekstra Bladet.

Omkring klokken 00.30 natten til tirsdag sad han sammen med fem-seks andre i en kælder på hotel Pehab i byen Ramsau am Dachstein i Østrig.

- Pludselig hører vi et kæmpe brag, og tjeneren er temmelig hurtig til at konstatere, at det er en lavine. Han får orienteret sig, og hotellet går i beredskab, så folk bliver vækket og evakueret, siger han.

Klubben har 50 mennesker af sted på turen, og i første omgang flyttes folk til en nabobygning. Efterfølgende flyttes de videre til et nyt hotel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En lavine ramte det hotel, som Hobro Skiklub var indlogeret på i Østrig. Privatfoto

I dag kan Niels Leth-Sørensen se et hotel, der er total smadret af ulykken:

- Lavinen er kørt igennem restauranten, som ligger i stueplan. Alt inventar er smadret. Alle vinduer er blæst ud. Den bus, vi er kørende med, holdt i forlængelse af hotellet. Den er blevet taget med af lavinen og ligger 30 meter fra, hvor den holdt. Den bliver ikke til bus igen, siger han og fortsætter:

- Det er jo det, som man hører andre opleve, og det som man somme tider ser på film. Det er selvfølgelig det, som vi stod i. Heldigvis var det i den afdeling af hotellet, hvor der ikke var personer.

Roser myndighederne



Bussen fra Fjordens Taxa og Bus blev slynget 30 meter væk, da lavinen kom. Her ligger den bag et træ. Privatfoto

Det er Fjordens Taxa & Bus, der har kørt selskabet til Østrig. Her oplyser kørselsleder Bent Hansen, at han er godt tilfreds med, hvordan tingene er blevet klaret.

- Der skulle være faldet halvanden meter sne i nat. I den forbindelse er der en lavine af sne, som har ramt hotellet. Men de østriske myndigheder og hotellet har i god ro og orden fået folk ud af hotellet. De var naturligvis rystet, men det har været klaret til fulde af de ansvarlige involverede, siger han.

Samtidig bekræfter han, at bussen ikke kommer til at køre igen.

- Men vi har en bus i nærheden, som kommer og henter folk, siger han.

Han forventer ikke, at der er nogen problemer i at køre danskerne hjem.

- Det er faktisk kun i det område, at der er problemer, og vi følger anvisninger fra myndighederne i Østrig.

Niels Leth-Sørensen fortæller, at han også er tilfreds med, hvordan tingene er blevet grebet an:

- Vi er afsted som en idrætsklub, og på den måde er det rart, at de organisationer omkring støtter op, ligesom det offentlige system gør det.

Samtidig fortæller han, at det er første gang, at hotellet bliver ramt:

- Det er helt vildt. Det mere end 200 år gamle hotel har aldrig tidligere været ramt af en lavine, og det burde ikke kunne lade sig gøre, der hvor det ligger. Men det siger noget om, hvilken kraft lavinen er kommet med.

Niels Leth-Sørensen og de øvrige danskere venter lige nu på, at vejene bliver åbnet, så de kan komme mod Danmark.