Dansker i isolation for coronavirus

Den første danske patient undersøges med mistanke om smitte med coronavirus.

Det bekræfter Aarhus Universitetshospital over for Ekstra Bladet.

Der er tale om en mandlig patient, som er kommet hjem fra Hubei-provinsen i Kina, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Sundhedsstyrelsen skriver i en pressemeddelelse tirsdag aften, at mistanke om smitte med coronavirus fastholdes efter undersøgelsen på sygehuset.

'Patienten vil derfor forblive i højisolation, indtil ny coronavirus afkræftes på testen ved Statens Serum Institut. Såfremt testen er positiv, vil patienten selvfølgelig forblive i højisolation, hvor patienten samtidig vil modtage behandling for sin sygdom,' lyder det i pressemeddelelsen.

Det forventes ifølge Sundhedsstyrelsen, at prøvesvaret er klar i morgen.

Indlagt på særlig stue

Aarhus Universitetshospital er det ene af to danske hospitaler, som modtager mulige smittede danskere med coronavirus. Det andet er Hvidovre Hospital.



Patienten er indlagt på en særlig isolationsstue med undertryksventilation på afdelingen for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

De øvrige patienter, besøgende og medarbejdere på hospitalet er ikke udsat for smittefare, skriver Sundhedsstyrelsen.

Den første dansker, der testes for den frygtede coronavirus, ankommer til Aarhus Universitetshospital. Foto: DR Nyheder

Lav risiko

106 personer er i skrivende stund døde af coronavirussen, og flere end 4000 smittet med sygdommen, der brød ud i den kinesiske by Wuhan og på lidt under en måned har spredt sig fra Kina til 13 andre lande i verden.

Ifølge WHO er det indtil videre for tidligt at klassificere corona-udbruddet som en international sundhedskrise.

Tirsdag opdaterede Sundhedsstyrelsen sin risikovurdering af virussen.

- Det er stadig vores vurdering, at risikoen for, at vi får en patient med coronavirus i Danmark, er lille, sagde direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i den sammenhæng til Ekstra Bladet.

Selvom Sundhedsstyrelsen vurderer risikoen til at være lav, har de udsendt retningslinjer og råd til, hvordan man skal forholde sig til sygdommen på hospitalerne.