Dansker løsladt: Israelerne behandlede os med brutalitet

En gruppe aktivister blev mødt med stor brutalitet fra de israelske myndigheder, da de søndag blev stoppet i fiskerbåden Kårstein ud for Gaza.

Det fortæller danske Mikkel Grüner, der var en af aktivisterne. Han er dansk statsborger, men bor til daglig i Bergen, hvor han er lokalpolitiker for Bergen Sosialistisk Venstreparti.

Se også: Dansker fra Gaza-skib er løsladt og udvist af Israel

Onsdag blev han løsladt og udvist til Danmark efter flere dage i et israelsk fængsel.

- Vores kaptajn blev banket og truet med at blive henrettet. Vores aktivister blev udsat for elektrochok-våben. Israelerne tog kontrol over skibet. De rev flaget ned og trampede på det. Vi blev behandlet med stor brutalitet.

- Og så kom der en fase bagefter, hvor israelerne ønskede at vise, hvor humanitære de var. De kom med frugt og vand og så videre, mens kameraerne rullede til deres propaganda, siger Mikkel Grüner.

Se også: Dansker anholdt i Israel

Den israelske ambassade i Norge vil over for det norske nyhedsbureau NTB hverken be- eller afkræfte, at der blev brugt strømpistoler i forbindelse med pågribelsen af aktivisterne på båden. En strømpistol kan give et ikke-dødeligt elektrisk stød for at pacificere personer.

Foruden danskeren blev tre norske aktivister løsladt onsdag. To nordmænd er dog fortsat fængslet i Israel.

Deprimerende sted

Mikkel Grüner fortæller, at han sad fængslet i Ramla nær Tel Aviv.

- Givon-fængslet er et deprimerende sted, som er beregnet til at knække sjælen hos dem, der sidder der. Men det, vi har været igennem, er intet i forhold til det, som det palæstinensiske folk oplever dagligt, siger han.

Kritikere af anholdelsen har klaget over, at båden befandt sig i internationalt farvand, da den israelske flåde stoppede båden.

Israels ambassade i Norge har kaldt aktivisternes forsøg på at bryde blokaden en politisk provokation.

Danskeren fortæller, at formålet med aktionen var at give medicinsk nødhjælp til Gaza og overdrage en fiskerbåd til fiskere i området.

- Denne form for aktivisme er en naturlig forlængelse af mit politiske engagement, siger han.

- Det er en skam, at Europas regeringer ikke sætter foden ned over for Israels forbrydelser mod menneskeheden.