Dansker mistænkt for parterings-drab løslades i Brasilien

Mistænkt for parterings-mord

Siden 1993 har Rasmus Kirkegaard Krisitansen været mistænkt for at være gerningsmanden bag to bestialske mord begået i Portugal i 1992 og 1993.

Med et års mellemrum blev parterede lig af to danske forretningsmænd fundet forskellige steder i Portugal.

22. juli 1992 blev første del af liget af den 28-årige Henrik Behrendt Larsen fundet. Der var tale om underkrop og ben. Nogle uger senere dukkede overkroppen samt en hånd op.

Henrik Behrendt Larsens hoved og arme er aldrig fundet.

Et år senere dukkede liget af den 37-årige danske forretningsmand Erik Højer Christensen op. Også han var blevet dræbt og parteret. Dele af hans lig blev fundet af en gedehyrde i en kløft.



Erik Højer Christensen kom i kontakt med Rasmus Kirkegaard Kristiansen, fordi han var træt af det danske skattesystem og søgte hjælp. I 1993 blev han fundet myrdet. Privatfoto

Fukssvans brugt til partering

Sidstnævnte drab blev kaldt savmordet, fordi liget var skåret op med en fukssvans, og politiet efterlyste dengang den 25-årige Rasmus Kirkegaard Kristiansen som gerningsmanden.

Først i februar i år blev den formodede savmorder anholdt i Brasilien. Han har siden drabet i 1993 flere gange bedyret sin uskyld fra sit skjul.

Senest da TV2 fandt ham i forbindelse med en ny dokumentar, der løb over skærmen tidligere på året.

Han har efter eget udsagn gennem flere år arbejdet på at komme til sit gamle hjemland for at forklare sig.

- Jeg vil gerne gøre rent bord. Det er noget, jeg har tænkt på igennem flere år, siger den drabsmistænkte dansker til TV 2.

- Jeg har altid fastholdt, at jeg ikke har gjort det.