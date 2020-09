Dansker sigtet: Nægtede at bruge mundbind

En 31-årig mand nægtede at bruge mundbind på Fanø-færgen og er nu sigtet for lovovertrædelsen

Tirsdag aften sigtede Syd- og Sønderjyllands Politi for første gang en person for ikke at bruge mundbind under offentlig transport.

Det skriver TV Syd.

Den 31-årige mand, der kommer fra Esbjerg, blev flere gange opfordret af personalet på Fanø-færgen til at tage et mundbind på, men manden nægtede.

Da færgen kom i havn i Esbjerg, holdt en politipatrulje og ventede på manden, der klokken 20.15 blev sigtet for ikke er bruge mundbind.

- Det er den første sigtelse, som vi har delt ud, siden reglerne trådte i kraft lørdag den 22. august, og det udløser en bøde på 2.500 kroner, oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til TV Syd.