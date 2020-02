Dansker testet negativ for coronavirus

Den danske mand, der blev holdt tilbage i Belgien på grund symptomer på coronavirus, er ikke smittet.

Det skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter.

Vi har nu svar på prøven mht den dansker, der er på hospital i Belgien pga symptomer på ny Coronavirus. Prøven er negativ. Dvs der er ikke fundet virus. Det er godt nyt. Vi arbejder tæt sammen med de belgiske sundhedsmyndigheder om det videre forløb og melder ud, når der er nyt. — Magnus Heunicke (@Heunicke) February 3, 2020

Her skriver ministeren:

'Vi har nu svar på prøven mht den dansker, der er på hospital i Belgien pga symptomer på ny Coronavirus. Prøven er negativ. Dvs der er ikke fundet virus. Det er godt nyt. Vi arbejder tæt sammen med de belgiske sundhedsmyndigheder om det videre forløb og melder ud, når der er nyt.'

Altså er der endnu ingen danskere, der er blevet smidt med den virus, som hele verden taler om i øjeblikket.

Ti danskere evakueret

Natten til mandag landede et fly i Roskilde Lufthavn med ti danskere, der alle var blevet evakueret fra Hubei-provinsen i Kina på grund af frygt for den nye corona-virus.

Mandag morgen oplyser Sundhedsstyrelsen, at alle de ti danskere havde det godt ved ankomsten, og at ingen viste sygdomstegn.

To personer vurderes dog til at være i høj risiko for at være udsat for corona-smitte, og de er derfor i hjemmekarantæne i 14 dage.