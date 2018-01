Dansker tiltalt for at kvæle kæreste med mobiloplader

En 54-årig mand fra Amager er blevet tiltalt for at have dræbt sin kæreste Anne på et hotel på Costa del Sol i Sydspanien.

Det sker, næsten tre år efter at den nøgne kvinde blev fundet død i et syndigt rod på hotelværelse nr. 524 på det firestjernede BQ Andalucia Beach Hotel i Torre del Mar øst for Málaga.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, dræbte den nu tiltalte sin 40-årige kæreste med ledningen til en mobiloplader.

Iført en trefarvet polo-shirt ankom den drabsmistænkte dansker i juni 2015 til grundlovsforhøret i i Vélez Málaga, der er en kommune i Málagaprovinsen ved Costa del Sol og også hovedstad i Axarquía-området. Foto: Anthon Unger

Manden har siden anholdelsen 21. juni 2015 siddet varetægtsfængslet i det centrale arresthus i Alhaurin de la Torre uden for Malaga, og bliver i februar bliver stillet for en dommer og en jury.

Manden og Anne var ifølge anklageskriftet rejst et par dage sydpå med en ven for at besøge endnu en ven i området Veléz Malaga.

Parret mødtes 20. juni på baren el Chiringuito la Sirena i feriebyen Torre del Mar med nogle venner, hvor de ifølge anklageskriftet kom op at skændes. Det fik angiveligt Anne til at vende hjem til hotelværelset.

Den tiltalte fulgte ifølge anklagemyndigheden kæresten tidligt næste morgen. Her skal diskussionen have fortsat, indtil den dengang 51-årige mand:

'For at tage livet af hende greb en mobiloplader og strangulerede hende', lyder det ifølge tiltalen.

Parret havde før drabet ifølge anklageskriftet dyrket sex, og da Anne bagefter var faldet i søvn lagde den nu tiltalte ledningen til mobilopladerens ledning om halsen på hende og dræbte hende.

Ifølge anklageskriftet bar liget præg af nakkeskader og vold.

Både den tiltalte og hans kæreste havde ifølge tiltalen drukket store mængder alkohol og taget kokain.

Andrés Guerrero bryder sig ikke om den store opmærksomhed, hotellet, hvor han er manager, får. Søndag mødte synet af den afdøde danske kvinde Anne ham, da han sammen med kvindens kæreste åbnede døren til hotelværelset. Foto: Anthon Unger

Om morgenen henvendte manden sig ifølge anklageskriftet i hotellobbyen og fortalte hoteldirektøren, at hans kæreste var bevidstløs og ikke trak vejret.

Han forklarede ifølge anklageskriftet hotelmanageren, at han ikke kunne huske, hvad der var sket, fordi han var fuld.

Anklagemyndigheden kræver danskeren dømt for mord, som ifølge politiet var planlagt. Ifølge den spanske straffelov er strafferammen mellem ti og 15 års fængsel.

Anklagemyndigheden og forsvaret ønsker en række personer i vidneskranken - herunder eksperter - under retssagen.

Ud over den tiltalte ventes hoteldirektøren at skulle afgive forklaring.

Ham talte Ekstra Bladet med, dagen efter at den nu tiltalte var blevet anholdt.

– Jeg har set mange gæster, der døde af naturlige årsager som hjertestop eller lignende. Men intet som det her, lød det fra Andrés Guerrero, som sammen med sin hotelgæst denne morgen åbnede døren til et gennemrodet værelse på hotellets øverste etage.

Her lå en livløs kvinde, hvis nøgne krop kun var dækket delvist af et tæppe.

- Med det samme så jeg en kvinde i sengen. Hun lå på maven med ansigtet vendt mod sengen, fortalte Andrés Guerrero, som trådte ind i værelset for at indse, at det var for sent:

– Liget havde rifter og blå mærker og en farve, der bar præg af at have ligget der i flere timer. Så sagde jeg til den chokerede mand, der stod i værelset sammen med mig: Hun har jo været død i flere timer.

Den nu tiltalte virkede ifølge Guerrero desorienteret og sagde blot til hotel-manageren:

– Vi havde drukket og kom op af skændes. Jeg kan ikke huske, hvad der er sket.

Det har tidligere været fremme i spanske medier, at den tiltalte har givet modstridende forklaringer til politiet.

Spanske medier har beskrevet, hvordan han har forklaret politiet, at kæresten skulle have forsøgt at hænge sig i ledningen til en hårtørrer på badeværelset mellem kl. 02.00 og 03.00 natten til søndag.

Se også: Nino: Da jeg vågnede var der politi og ambulancer udenfor

Ifølge spanske mediers dækning af sagen nægter manden sig skyldig. Det har dog ikke været muligt for Ekstra Bladet at få vished for, hvordan den tiltalte stiller sig til anklagerne igennem hans advokat.

Det vil hans storebror i Danmark heller ikke ud med.

Han har flere gange besøgt sin lillebror i det kæmpestore fængsel, hvor den drabsmistænkte siden anholdelsen er blevet flyttet rundt internt og har lært lidt spansk.

- Vi håber jo, han kommer ud, hjem og er fri. Det er udgangspunktet, men man kan ikke vide, hvad der bliver dømt, har broren, som ikke ønsker sit navn frem, udtalt til Ekstra Bladet.

Den danske mand, der er sigtet for drabet på sin kæreste Anne, sidder i dette fængsel i Malaga. Foto: Anthon Unger

Se også: Sigtet for kærestedrab: Her skal dansker spærres inde Kendt af dansk politi

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den tiltalte tidligere været i dansk politis søgelys, blandt andet i forbindelse med narkohandel og kørsel i narkopåvirket tilstand. Ny mystik om dansk kvindes ferie-død

På intet tidspunkt har han dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger været mistænkt for en så alvorlig forbrydelse, som han står overfor i Malaga lige nu.

Dansker-drab: Var i byen med ven, før Anne døde

Dansker-drab: Var i byen med ven, før Anne døde

Se også: Dansker fængslet på 8. måned: Mistænkt for at kvæle kæreste i ferieparadis