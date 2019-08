Danskere dømt i vanvittig sag: Skjulte sæd i shampoo

To danske mænd er blevet idømt henholdsvis to og tre års fængsel for at smugle dansk svinesæd ind i Australien

To danske mænd skal bag tremmer i Australien, efter det er blevet kendt skyldig i en skør sag om omfattende og årelang svindel med svin

Det skriver australske ABC News.

Medejer af den danske virksomhed i Vestaustralien GD Pork, Torben Sørensen, skal tre år bag tremmer, mens ledende medarbejder Henning Laue har fået to års fængsel.

Sagen drejer sig om ulovligt importeret svinesæd op mod 199 gange i en periode fra 2009 til 2017, og de to danske bagmænd har ved flere lejligheder smuglet den ulovlige svinesæd ind i flasker, der normalt er egnet til håndlotion og shampoo.

På den måde kunne de undgå spørgsmål fra de australske toldmyndigheder.

Chokerende

I Australien har det siden 1995 været ulovligt at importere svins gener ind i Australien af hensyn til sikkerheden, men det har de to danskere mænd ignoreret.

Blandt andet har der været frygt for et udbrud af mund- og klovsyge, der ville koste industrien milliarder af dollars.

Fidusen ved at smugle danske grises sæd ind i Australien er, at danske svin er mere fertile og produktive end de australske. I gennemsnit leveret et dansk svin 32 unger om året, mens et australsk svin kun føder 26.

I kølvandet på dommen har chefen for den australske svinekødsindustri, Margo Andrae, kaldt sagen for 'et chokerende brud på tilliden.

Foruden dommen til de to danske mænd har firmaet GD Pork fået 3,3 millioner dollars, men firmaet er under likvidation.