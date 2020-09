Darko likvideret: 'Din bedstemor er ked af det'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Med alvorlige miner stimlede hundredvis af mennesker i lørdags sammen i Den Serbiske Ortodokse Kirke for at tage afsked med 27-årige Darko Petrovic, som blev myrdet for snart halvanden uge siden.

Gerningsstedet vidner om den sorg, de allernærmeste gennemlever.

Her ligger fortsat håndskrevne hilsner blandt blomster, lys og helgenbilleder

'Hvil i fred, mit guld. Din bedstemor er ked af det', lyder ordene på ét kort, som kan læses neden for Darko Petrovics og hans families hjem.

Papiret er medtaget af det skiftende vejr, der afløste ugers hedebølge, som sang på sidste vers, da Darko Petrovic 21. august kort før klokken 19 blev skudt ind gennem en af de bageste sideruder på den Audi, han sad bag rattet i.

Også på en håndskreven hilsen, der er underskrevet den dræbtes kusine, er kuglepennen løbet ud.

'Æret være dit minde. R.I.P. Darko P. I hjertet er du gemt, men aldrig glemt', skriver hun, mens en moster har formuleret en næsten enslydende hilsen.

Audi'en, hvor Darko Petrovic på bestialsk vis blev myrdet, er fjernet fra parkeringspladsen foran hans hjem i Gyngemosen i Søborg. Her ligger i stedet blomster og hilsner. Foto: Anthon Unger

Darko Petrovic dannede par med skuespiller Slavko Labovics datter, som han fik en søn med for knap et halvt år siden.

Den 57-årige svigerfar offentliggjorde i torsdags på Facebook, at hans elskede svigersøn var død:

'Med en umålelig smerte i hjertet og en afgrundsdyb sorg i min sjæl er jeg nødsaget til at offentliggøre, at min elskede svigersøn, som for et halvt år siden gjorde mig lykkelig ved at gøre mig til morfar, på tragisk vis er blevet dræbt i fredags', skrev han i opslaget, hvor han kaldte endnu ukendte gerningsmænd for blodtørstige og kujonagtige.

Han begræd videre ugerningen ved at beskrive det tab, Darko Petrovics forældre og den øvrige nære familie har lidt:

'En ung hustru mistede sin mand, hans søster sin eneste bror, og hans lille, nyfødte søn sin far. Et ungt og lykkeligt ægtepar fik ødelagt alle deres planer for livet.'

Slavko Labovic gik med et større begravelsesfølge lørdag den tunge gang for at tage afsked med sin svigersøn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Central var Slavko Labovic også, da han efter den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen stillede sig på parkeringspladsen i Københavns Sydhavn, før rustvognen lørdag kørte væk med kisten.

Besked til drabsmænd: Retfærdigheden vil ske fyldest

Den dansk-serbiske skuespiller, som er kendt for sine gangster-roller i blandt andre 'Pusher'-filmene, betegnede i en dundertale blandt andet Darko Petrovic som 'et uskyldigt offer, som aldrig har haft blod på hænderne'.

Skuespillers svigersøn var sigtet for bandedrab

Ingen er endnu anholdt eller sigtet i sagen, oplyste Københavns Vestegns Politi tirsdag til Ekstra Bladet.