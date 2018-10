Datter lå livløs på sengen: Mor virkede, som om der ikke var noget galt

En 41-årig mor fremstod påvirket af stoffer, da to efterforskere kom op i lejligheden, hvor datteren lå og var ved at dø

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En livløs 14-årig pige, der lå og var ved at dø i sin mors soveværelse.

Det var det syn, der mødte en kvindelig efterforsker og hendes mandlig kollega, da de ankom til en lejlighed på Østerbro 11. marts klokken cirka 03 om natten.

- En kvinde fra beredskabet kommer styrtende mod mig, og jeg tjekker, hvad der er galt. Jeg løber ind mod værelset og begynder at se, om den unge pige har livstegn. Hun havde ikke puls, og hun havde fråde om munden, lød det fra den kvindelige efterforsker.

Både hun og kollegaen har mandag afgivet forklaring i Københavns Byret.

Her er moderen - en 41-årig kvinde - tiltalt for at efterlade sin egen datter og en 14-årig dreng i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det. Det skete natten mellem 10. marts og 11. marts i år.

Datter fik hjerneskade

Moderen nægter sig skyldig og har i retten forklaret, at hun handlede så snart, hun så, at de to unge havde brug for hjælp.

Drengen endte med at dø, mens datteren fik en svær hjerneskade.

De to efterforskere var blevet kaldt til stedet, efter at den 14-årige dreng var fundet livløs på gaden en time tidligere og blev erklæret død på Rigshospitalets traumecenter.

Hun virkede snøvlende

I retten fortalte den kvindelige efterforsker, at forskellige vidner i løbet af aftenen og natten havde set lys fra den 41-årige kvindes lejlighed, og derfor besluttede efterforskerne at gå derop og banke på.

- En kvinde åbnede. Hun virkede meget påvirket og snøvlende i den måde, hun snakkede på, sagde efterforskeren i retten.

- Hvad mener du med påvirket?, ville anklager Søren Harbo gerne vide.

- Hun snakkede langsomt og meget sløvt. Hun virkede, som om at der ikke var noget galt.

Den mandlige efterforsker forklarede, at kvinden sagde til efterforskerne, at det var godt, de kom, fordi datteren ikke havde det så godt. Hun virkede meget sløv, og også han var sikker på, at hun var påvirket af noget. Gravidst, forklarede efterforskeren, blev moderen mere klar over situationens alvor.

Video optaget af livløs 14-årig

Tragedien fandt sted i forbindelse med en fest, som den 41-åriges datter holdt i lejligheden. Datteren havde lagt sig på sengen i sin mors soveværelse, mens den 14-årige dreng lå på badeværelsesgulvet og var dårlig.

På en kort video, der blev optaget klokken halv et om natten, ser man ham ligge livløs med opspilede øjne og åben mund.

Først klokken 01:24 blev der ringet 112, mens tre af de tilstedeværende teenagere bar drengen ned på gaden. Ifølge anklageskriftet fordi den 41-årige kvinde ikke ville have politi i lejligheden. Også det nægter hun.

Et vidne, som den 41-årige betragter som sin bonussøn, har tidligere forklaret i retten, at det var ham, der traf beslutningen om at få den bevidstløse dreng ned på gaden, fordi både den tiltalte og en af de andre teenagere ikke ønskede ambulance og politi op i lejligheden.

– Nogen havde stoffer på sig, og (tiltaltes navn, red.) sagde, hun var bange for, hvad der skulle ske med hende. Jeg tænkte, at hun frygtede, at hendes datter ville blive tvangsfjernet.

At bære den 14-årige ned på gaden, så han kunne få hjælp der, mente vidnet så måtte være 'det næstbedste'.

Drengen blev erklæret død klokken 02:16. En time senere blev datteren fundet livløs i sin mors soveværelse.

