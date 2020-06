Datter til afdød: 'Mor er flyttet'

Det er langtfra første gang, at pårørende ikke underretter myndigheder om dødsfald:

Havde lig i køleskab

Det var nemmere for at flytte rundt med liget end at gå til politiet og fortælle, at kæresten var død.

Sådan forklarede en 47-årig mand om årsagen til, at han skjulte sin 40-årige partners lig og flyttede to gange med det i et køleskab. I samme periode hævede han næsten 130.000 kroner af kvindens førtidspension.

Liget blev fundet i 2013, da manden gik til bekendelse og fortalte, at den savnede lå i køleskabet i et udhus på den landejendom på Lolland, hvor han boede med en ny kæreste.

Manden hævdede, at han ikke havde slået den 40-årige kvinde ihjel, men at han fandt hende død hjemme. Han forklarede under retssagen, at han fandt en presenning i udhuset, som han pakkede kærestens lig ind i for at gemme hende af vejen.

– Det var en panikhandling. Jeg tog en sækkevogn og kørte liget ud i udhuset. Her lå det i et par måneder, inden jeg trak det ind i køleskabet og bandt et reb omkring, forklarede manden, der blev dømt til 13 års fængsel.

Lå under hønsehus

Liget af en 51-årig mand blev i 2004 fundet nedgravet ved en forladt landejendom i Holbæk. Manden havde været forsvundet siden 2001, hvor han ifølge politiet blev dræbt i sin lejlighed af en drukkammerat.

Liget blev placeret i et møbel, som efterfølgende blev kørt ud til en forladt gård i Vejleby. Her blev det begravet under et faldefærdigt hønsehus. Kammeraten overtog efterfølgende offerets identitet, så han bl.a. kunne hæve hans invalidepension.