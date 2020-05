Datter til drabsoffer brød sammen: 14 måneder i helvede

30 sekunder klarede Malene Hasselblad, før stemmen knækkede, og tårerne tog over, da hun mandag skulle afgive forklaring om sin tilknytning til sin mor Inez Hasselblad i Københavns Byret.

Her har hun retsdag efter retsdag fulgt sagen mod 28-årige James Schmidt, der er tiltalt for tre drab på pensionister i samme bebyggelse på Østerbro i København i februar og marts sidste år. Han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have misbrugt to af ofrenes betalingskort.

Mandag fremsatte Malene Hasselblads bistandsadvokat foruden erstatningskrav for begravelsesomkostninger også et krav om torterstatning på 100.000 kroner for tabet af hendes mor, der blev revet brutalt fra hende for godt et år siden.

Det er ikke for pengenes skyld, men for fremtidige efterladt skyld, at Malene Hasselblads kæmper for en torterstatning. Privatfoto bragt med tilladelse fra Malene Hasselblad

Kvalt og efterladt i en stol i sin lejlighed, mens hendes kort blev brugt til take-away, kioskkøb og biograftur efter hendes død.

- Der er gået 14 måneder, og det har ærligt talt været 14 måneder i helvede. Jeg har ikke en dag, hvor jeg ikke har en knude i maven. Hvor jeg ikke tænker på hende, sagde Malene Hasselblad fra vidneskranken, hvor hun fortalte, at hun altid har haft et rigtig tæt forhold til sin mor, som hun så flere gange om ugen.

Da hun startede sin forklaring, rullede den tiltalte lidt frem og tilbage på sin kontorstol og kiggede lidt ned i nogle papirer, men mod afslutningen kiggende han ufravendt på hende.

Trippeldrab: Politiet orienteret om mistanke på mistanke

Malene Hasselblad og hendes børn var den eneste familie, 81-åige Inez havde, fordi de ikke har haft kontakt til Malene Hasselblads storebror i 30 år. Hun var skrevet op til en lejlighed tæt på familien, så Malenes datter bare lige kunne smutte over til mormor, og Malenes søn har altid set mormors lejlighed som 'sit andet hjem'.

Død i smerte og angst

- Jeg var også bange for, at der skulle ske hende noget, så jeg ville gerne have hende tættere på, sagde Malene Hasselblad i retten.

Tankerne om, at der skulle ske moren noget, gik dog på, at hun skulle blive syg. At hun skulle blive myrdet med koldt blod, var uden for enhver fatteevne.

Og det har været hårdt for Malene Hasselblad, at hun ikke fik mulighed for at sige farvel til sin mor og holde hende i hånden den sidste tid.

- Der er nogen, der har taget hende fra mig. Hun er død i smerte og angst, og det er svært for mig at kapere, sagde Malene Hasselblad, der har gået til krisepsykolog og hypnose for at prøve at være i sorgen.

James Schmidt kræves idømt livsvarigt fængsel for rovmord på tre pensionister., hvis nævningetinget kender ham skyldig i tre drab. Privatfoto

Det kræver, at man har stået afdøde særligt nær, hvis voksne børn skal have tortgodtgørelse, der primært dækker ægtefælle, samlever, mindreårigt barn eller forældre til et mindreårigt barn.

Muligt drabsoffer kremeret: Rejsekort og kvittering spiller vigtig rolle

- De lidelser, min klient har undergået i forbindelse med hendes mors død er så voldsomme, at hun må anses at være omfattet af den personkreds, der kan opnå erstatning efter erstatningsansvarslovens § 26 nr. 1, sagde bistandsadvokaten og henviste blandt andet til Ubådssagen, hvor Kim Walls forældre fik tilkendt en erstatning.

James Schmidts forsvarer Mie Sønder Koch bestred kravet om torterstatning.

- Jeg anerkender fuldt ud de efterladtes sorg, men det er min opfattelse, at der skal noget helt særligt til at bryde dette, sagde hun.

Også bistandsadvokaten for den 80-årige Peter Olsens forlovede fremsatte foruden begravelsesomkostninger et tortkrav på 100.000 kroner, hvilket også blev bestredet af forsvareren.

Fik spærret konto: - Det er latterligt

De har været forlovet i 26 år, men boede i hver sin lejlighed i samme bebyggelse.

Kvindens bistandsadvokat fremførte dog, at tanken var, at de skulle have flyttet sammen i en fælles lejlighed i maj år.

I begge tilfælde bestred James Schmidts forsvarer på vegne af sin klient erstatningspligten, fordi han nægter sig skyldig, men bestred ikke begravelsesomkostningerne.

Bevisførelsen i sagen er nu afsluttet, og på onsdag procederer forsvarer og anklager, hvorefter nævningetinget trækker sig tilbage for at votere.