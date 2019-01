DB Cargo må igen køre med sætte- og lommevogne

DB Cargo, der var involveret i togulykken på Storebæltsbroen, har fået lov til igen at køre med sætte- og lommevogne. Det oplyser Trafikstyrelsen til Ritzau.

I sidste uge forbød styrelsen transportvirksomheder brugen af sættevogne monteret på lommevogne, men siden er det blevet ophævet for flere virksomheder - og nu også DB Cargo.

DB Cargo har fået grønt lys, fordi det har indsendt dokumentation for, at der er styr på sikkerheden - herunder låsemekanismen.

Togulykken skete tidligt 2. januar, da en sættevogn rev sig løs fra en lommevogn og ramte et modkørende passagertog. Ud over de otte dødsfald blev 16 kvæstet.

Siden viste en undersøgelse fra Havarikommissionen, at der kan være risiko for, at sættevognene ikke låses forsvarligt fast til lommevognen.

Trafikstyrelsen har efter ulykken skærpet reglerne for, hvor hurtigt godstog må køre, når det blæser.

Derfor skal hastigheden for godstransport med vindfølsomme køretøjer sættes ned til 80 kilometer i timen, når vindstyrken når stiv kuling. Det svarer til 15 meter i sekundet.

Ved stormende kuling - 20 meter i sekundet - forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer.

Ved storm - 25 meter i sekundet - er al godstransport forbudt.

Tidligere skulle al godstrafik først nedsætte hastigheden til 80 kilometer i timen, hvis det blæste mere end 21 meter per sekund.

