DB Cargo: Vi frifinder ikke os selv

Havarikommisionens undersøgelse af ulykken på Storebæltsbroen viser, at traileren kan have været korrekt monteret, men alligevel ikke været spændt fast

Traileren, der ramte et tog og slog otte mennesker ihjel på Storebæltsbroen i januar, kan have været korrekt monteret.

Spørgsmålet om hvorvidt ulykken kan tilskrives en personlig fejl, er derfor endnu ikke besvaret.

- Selvom at traileren tilsyneladende er læsset og monteret korrekt, så kan der være en risiko for, at traileren ikke er blevet låst fast til godsvognen, selvom at det så sådan ud, siger Havarikommisionens undersøger af sagen, Bo Haaning.

Test på enkelte andre vogne viste tilsvarende eksempler på skamler, der ikke låste trailerne fast til godsvognen. Det skriver Havarikommisionen i den foreløbige rapport om ulykken.

Siden januar har Havarikommisionen undersøgt forholdene for at finde årsagen til ulykken.

Men selve den trailer, der faldt af og ramte toget med otte menneskeliv til følge, kan man altså ikke konkludere noget om endnu.

- Det er overvejende sandsynligt , at traileren ikke var låst til godsvognen, men vi kan ikke bevise det, siger Bo Haaning.

Derudover har vinden kunne spille en rolle i ulykken. Undersøgelserne skal derfor bla. kigge på, hvor store kræfter, der skal til for at vælte en trailer.

Passagerer på dødstoget mødtes torsdag: Der var mange spørgsmål

Se også: Nu indføres endnu skrappere restriktioner for godstog

DB Cargo: Det frifinder os ikke

Kommunikationschef hos DB Cargo, Jan Wildau, mener ikke, at rapporten endnu kan give et retvisende billede af ulykken. Til oplysningen om, at traileren kan være monteret korrekt uden at være låst fast til godsvognen, siger han:

- Jeg har læst den samme rapport, som du har. Det er noget som er bemærkelsesværdigt, og som vi bider mærke i.

Han mener dog ikke, at det er med til at frifinde DB Cargo.

- Jeg synes, at det ville være uprofessionelt at frifinde sig selv, men der er ikke nogle indikationer på, at vi har overtrådt nogle regler. Det er vigtigt for os, og vi vil fortsat åbne dørene og stille maskiner, personale og data til rådighed for myndighederne, siger Jan Wildau.

Jacks togvogn blev skrællet op: - Glemmer aldrig pigernes skrig

Jacks togvogn blev skrællet op: - Glemmer aldrig pigernes skrig

Dybt berørt af togulykke: DSB-medarbejdere kan stadig ikke arbejde

Jacks togvogn blev skrællet op: - Glemmer aldrig pigernes skrig