De blev også skudt af politiet: En dræbt og syv sårede

Fire gange har personer forsøgt at begå selvmord ved at bruge tilfældige betjente som redskab til at blive skudt, såkaldt 'suicide by cop'

Omstændighederne ved dagens skudepisode ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvor politiet har ramt en mand med skud, er endnu ukendte. Tilsyneladende var der tale om, at manden gik amok på den psykiatriske afdeling, så politiet følte sig tvunget til at skyde.

Den sårede er kørt til behandling på Rigshospitalets traumecenter og er den ottende episode de senere år, hvor politiet har ramt personer med skud.

Ved flere af episoderne har der været tale om psykisk syge, der er blevet skudt af politiet, fordi de har truet eller angrebet betjente med våben.

Kun i et tilfælde har skyderierne kostet et menneskeliv, mens de øvrige personer er blevet kvæstet af politiets skud.

Desværre har hele fire skyderier de senere år været klare tilfælde af fænomenet 'suicide-by-cop', hvor en person planlægger selvmord ved at få politiet til at skyde ham - typisk ved at true tilfældige betjente med et våben.

Her er en oversigt over episoderne:

27. januar 2011: - Jeg slår hende ihjel, hvis I ikke skyder mig!, råbte en 41-årig mand til politiet, da han tog en 60-årig bankassistent som gidsel i Nordea på Bytorvet i Albertslund. I 15 minutter fik den rædselsslagne kvinde en kniv presset mod struben, og den 41-årige stak hende flere gange i ryggen og tog kvælertag på hende. Til sidst lykkedes det den 60-årige at vriste sig fri, men den 41-årige løb efter hende med kniven hævet for at stikke hende ned. Men så skød de to politifolk, der var i banken, otte skud. De seks ramte den 41-årige i begge hænder, skulderen, lysken og maven. Men han overlevede og blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling. Politiets skud var lovlig nødværge.

Her bliver gidseltageren kørt til Rigshospitalets traumecenter. Han overlevede seks skud i kroppen. Foto: Benjamin Kürstein

24. juni 2016: En 41-årig mand gik rundt på Hvidovrevej i Hvidovre med en 7.65 mm. pistol og skød op i luften for at provokere politiet frem. To hundeførere var først på stedet, og den 41-årige rettede straks pistolen mod dem og skød hen over hovederne på dem. Betjentene forsøgte først at stoppe ham ved at pudse en politihund på ham, inden de skød ham i lårene. Hver betjent affyrede et skud mod begge hans lår. - Jeg ville ikke ramme betjentene. Jeg ville kun skræmme dem, så de skød mig, forklarede han i retten. Han ville gøre en ende på sit miserable liv, men ville ikke byde sine forældre at finde ham, hvis han skød sig selv med pistolen. Politiet skulle gøre det beskidte arbejde. Han fik tre års fængsel. Politiets skud var lovlig nødværge.

Her bliver den 41-årige anholdt efter at politiet har skudt ham i begge lår. Privatfoto.

15. december 2016: En 48-årig mand fra Rønne, der var psykisk syg med skizofreni og alkoholiker, angreb en betjent på en trappe med en stor køkkenkniv og stak ham i ryggen. Betjenten trak sin pistol, vendte sig om, sigtede på den 48-årige og råbte 'slip kniven'. Manden adlød ikke og betjenten opfattede situationen som, at den 48-årige igen ville angribe ham med kniven og affyrede et skud, der traf manden i brystkassen. Skuddet rev legemspulsåren over og han blødte ihjel på et minut. Betjenten blev stukket i skulderen lige under nakken. Han slap dog uden alvorlige skader. En masse udklip i lejligheden viste, at han var fascineret af drab på politifolk, blandt andet mordet på hundefører Jesper Jul, der blev skudt ved Politigården i Albertslund. Politiet var tilkaldt på grund af uro fra mandens lejlighed. Politiets skud var lovlig nødværge.

En betjent blev stukket i ryggen med en køkkenkniv i en lejlighed i Rønne og skød angrebsmanden. Foto: Morten Brandborg

2. juni 2017: Med et selvmordsbrev i lommen på sin jakke og en revolver i hånden, gik en 50-årig mand hen til to tilfældige politifolk ved Tivoli i København og sigtede på den ene betjents nakke med revolveren. Han ønskede at begå selvmord og håbede, at politifolkene ville skyde ham direkte i hovedet, såkaldt 'suicide by cop'. Betjenten, der blev sigtet på, forsøgte først at vriste revolveren fra den 50-årige, der under håndgemænget affyrede mindst et skud med revolveren. Under hele episoden affyrede han seks skud med revolveren, som senere viste sig at være en gas- og løsskudspistol.Men både betjentene og flere chokerede vidner på H.C. Andersens Boulevard var overbeviste om, at det var en skarpladt revolver, og at manden var ude på at dræbe politifolkene. Så betjentene trak deres pistoler og affyrede samlet 10 skud mod revolver-manden. Han blev invalideret af et skud og døde af anden årsag i juli i år. Politiets skud var lovlig nødværge.

En 50-årig affyrede seks skud mod politiet med denne løsskudsrevolver og blev selv skudt ved Tivoli i København. Foto: Kenneth Meyer

13. juli 2017: Bevæbnet med en nyindkøbt hardball-pistol forsøgte en 20-årig mand at begå 'suicide by cup' ved at forsøge at finde nogle betjente, der ville jagte og skyde ham. Hele natten ledte han forgæves efter en patrulje, han kunne true, men da han tidligt om morgenen parkerede sin bil på Thoravej i Københavns NV-kvarter for at tage en lur, fik politiet en anmeldelse om, at han var spritbilist.Da to betjente tog kontakt til manden, pegede han på dem med pistolen og sagde, at han ville skyde dem. Den ene betjent smed sig ned på jorden, og da hun kom op igen, flygtede hun mod en p-plads og afgav undervejs to varselsskud. Den 20-årige vendte sig mod hendes kollega med pistolen hævet og råbte flere gange 'Jeg skyder jer'. Betjenten råbte, at han skulle smide pistolen, men det gjorde han ikke og betjenten skød, først uden at ramme, derefter et skud i ballen på den 20-årige, som blev anholdt. Politiets skud var lovlig nødværge.

Her ligger den 20-åriges softgun på jorden efter skuddramaet, hvor politiet skød ham i ballen. Foto: Anthon Unger

15. juli 2018: 'Jeg skal fucking slå dig ihjel', råbte en 40-årig psykisk syg, da han løb frem mod to betjente med en hobbykniv på Hvidovrevej i Hvidovre. Politiet var tilkaldt til 'husspektakler', fordi manden havde opført sig truende mod sin eks-kæreste. Politiet gav ham først peberspray, men det havde ingen effekt, og da det ene betjent faldt på gaden, skød hans kollega den 40-årige i overkroppen med et enkelt skud, der gik tværs gennem ham. Han overlevede, og forklarede i retten, at han var skizofren-paranoid og havde været i behandlingssystemet i 20 år. På dagen var han påvirket af alkohol, metadon og medicin. Han kunne godt forstå, hvis betjentene havde følt sig truede af ham. Han benægtede, at der var tale om et forsøg på 'suicide by cop', men sagde, at det var et råb om hjælp. - Det er mit sidste råb om hjælp. Så må I aflive mig, sagde han i retten. Han har endnu ikke fået dom endnu og politiklagemyndigheden undersøger stadig skudepisoden.

Den 40-årig blev ramt af et skud i overkroppen, da han truede to betjente med en hobbykniv og råbte: 'Jeg skal fucking slå dig ihjel'. Foto: Ole Mik

10. oktober 2018: Under en brand i en lejlighed på Hvenekildeløkken i Odense, affyrer politiet skud mod en 59-årig mand, der rammes i benet. Den 59-årige sigtes efterfølgende for at have påsat branden, men det er uklart, hvorfor politiet affyrede skud imod ham. Sagen undersøges stadig af politiklagemyndigheden. Ingen kom til skade ved branden.