De efterladte børn: Her er politiets teori

Politiet er stadig på bar bund i deres søgen efter forældre til to efterladte børn.

En pige på cirka et år og en dreng på cirka to og et halvt år blev fundet af en forbipasserende på Park Allé i Aarhus. Da der ikke kom nogen forældre og samlede børnene op, slog han alarm til politiet.

Det tyder på, at børnenes forældre ikke er danske, for den ældste af børnene taler et sprog, politibetjentene ikke forstår. Den yngste kan ikke tale endnu.

Politiet arbejder med en teori om, at de er østeuropætiske.

- Vi forsøger stadig at fastslå deres identitet. I løbet af i dag får vi en tolk ind, der forhåbentlig kan sige noget om, hvilket sprog, de taler, siger Martin Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet er ved at kigge videoovervågning fra Park Allé igennem for forhåbentligt at komme på sporet af de forsvundne forældre.

- Vi er ikke kommet det nærmere. Vi arbejder videre, siger vagtchefen.

Håber på tips

Da politiet selv ankom til stedet, hvor børnene blev fundet, tjekkede betjentene nærtliggende restauranter og forretninger i et forsøg på at finde forældrene. Men uden held.

- Vi vil meget gerne høre fra borgerne, hvis de ved eller har set noget, men det kan selvfølgelig være noget diffust, for der er mange børn og klapvogne i området, siger vagtchefen.

Pigen på cirka et år har sort hår, og hun var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue.

Drengen på cirka to et halvt år har også sort hår. Han var iført grønne støvler, bordeaux bukser og mørk jakke.

Børnene er i de sociale myndigheders varetægt, og har ifølge politiet det godt.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.