De er efterlyst for drabsforsøg

Lørdag aften den 25. april 2020 opstod der håndgemæng på en parkeringsplads ved et boligbyggeri på Thorsvej i Holstebro. Videoovervågning fra stedet viser, at slagsmålet hurtigt udviklede sig, og indtil flere af de tilstedeværende trak knive og stak to personer i henholdsvis lår og maveregion. Herefter flygtede fem personer fra stedet - formentlig i et endnu ukendt køretøj.

Torsdag morgen anholdt Midt- og Vestjyllands Politi tre af de personer, der er mistænkt i sagen. De meldte sig selv på politigården i Holstebro, og politiet opfordrer nu kraftigt de to sidste til at gøre det samme.

Midt- og Vestjyllands Politi offentliggør nu navnene på de to efterlyste og billeder af dem i håbet om at få offentlighedens hjælp til at få dem anholdt. Der er tale om:

A:

Navn: Ali Mohamad Hamo Menderes Eren Deniz

20 år

Cirka 175-180 centimeter

Almindeligt bygget

Sort hår

Mørk hud

B:

Navn: Farad Atounou

22 år

Cirka 165-175 centimeter

Almindeligt bygget

Sort hår

Mørk hud