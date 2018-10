De Hvide Bude leverede kokain til kunder døgnet rundt

Butikken var åben 24-7 hos De Hvide Bude, der leverede kokain til kunderne i Københavns-området.

Kokainen blev bestilt vis sms-beskeder sendt til budenes salgs-telefoner, og kokain og penge skiftede hænder på aftalte mødesteder, for eksempel Metro-stationer.

Politiet mener, at De Hvide Bude leverede cirka fem kilo kokain på denne måde. Budene havde et omfattende kundekartotek på salgs-telefonerne.

En 24-årig formodet hovedmand stilles for Københavns Byret den 24. oktober, hvor han ventes at tilstå salg af 4,9 kilo kokain, og i fredags blev en anden hovedmand i De Hvide Bude idømt seks års fængsel for at have distribueret 2,1 kilo kokain.

Det kostede den 28-årige Ahmad El-Saleh seks års fængsel. Han har taget betænkningstid med hensyn til anke. Hans rolle var ifølge dommen, at han styrede operationen fra en lejlighed på Østerbro, hvor han modtog kokain, vejede det af i salgsposer og overdrog poserne til budene, som fik bestillingerne fra kunderne på deres salgs-telefoner.

Udleveret fra Spanien

Han blev også dømt for ulovlig tvang overfor et af De Hvide Bude. Under grundlovsforhøret i sin tid kom det frem, at et af budene havde måttet betale en dummebøde på 42.000 kr., fordi han havde ompakket kokainen i andre salgs-poser end dem, han fik udleveret.

Sagen startede i april 2017, da politiet fik nys om en af salgs-telefonerne og startede en efterforskning op, som varede i et år. Politiet slog til den 10. april i år og anholdt 11 mænd i alderen 22 til 27 år, der alle blev varetægtsfængslet dagen efter.

En 12. person - den 24-årige formodede hovedmand - blev fængslet in absentia, fordi han var rejst på ferie til Spanien. Han blev anholdt samme dag i Marbella og senere udleveret til Danmark og fængslet.

Politiet oplyste efter anholdelsesaktionen, at to af de fængslede var medlemmer af en bande-gruppering.

Det var LTF, men ifølge sagens anklager Janne Holstein Pehrson er de tiltales eventuelle bande-relationer ikke et bevis-tema under kokain-sagen.

Politiet beviser har blandt andet bestået af video-overvågning.

Flere domme er faldet

Fem sidder stadig varetægtsfængslet i kokain-sagen, men der er allerede afsagt en stribe af domme i tilståelsessager.

Ved dommen i fredags over den 28-årige lagde retten vægt på, at han havde en afgørende rolle i det kriminelle netværk, hvor han modtog, ompakkede og videre-distribuerede kokain.

'Jeg har noteret mig, at retten i det væsentlige har fulgt anklagemyndighedens påstand om skyld og straf, og jeg er derfor tilfreds med dommens resultat, der afspejler, at der er tale om organiseret og samfundsskadelig kriminalitet, siger anklager Janne Holstein Pehrson, Særlig Efterforskning øst.

I sagen er politiet gået benhårdt efter bagmænd og distributører, mens de mange kunder hos De Hvide Bude denne gang sandsynligvis slipper for bøder for deres kokain-køb.