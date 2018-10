'De Lyserøde Pantere' slog til i Illum: Røvede ure for seks millioner kroner

Et internationalt politi-samarbejde har afsløret en gruppe røvere fra Serbien og Montenegro, der har begået en serie røverier mod juvelerer i Europa, herunder et brutalt kup mod urforhandleren Bucherer i Illum på Strøget i København.

De menes at komme fra den professionelle bande 'De Lyserøde Pantere'.

Efterforskningen kaldes 'Operation Clockwork’, og Peter Goldgruber, generalsekretær i det østrigske Indenrigsministerium, kaldte på en pressekonference operationen for en ’succes af international betydning’.

Politimyndigheder fra Schweiz, Danmark, Ungarn, Serbien og Interpol har deltaget i den grænseoverskridende efterforskning.

Røveriet mod Illum skete 13. november sidste år klokken 11.55, da tre røvere truede personalet med pistol, affyrede et løst skud og knuste montrerne, hvorefter de flygtede med ure for knap seks millioner kr.

Politiet i Østrig har rettet mistanken mod fjorten gerningsmænd, hvoraf syv er fængslet og en allerede er dømt.

Dansk politi i Østrig

- Tre af de fængslede sidder i østrigske fængsler. Der er udstedt europæiske arrestordrer mod syv af de mistænkte. De anklagede er serbiske og montenegrinske statsborgere, siger Franz Lang, direktør i det tyske Forbundskriminalembedet, ifølge det østrigske medie Kleine Zeitrung.

Politikommissær Hans Erik Raben bekræfter overfor Ekstra Bladet, at dansk politi samarbejder med politiet i Østrig, Schweiz og Serbien.

- Vi har haft folk i Østrig et par gange, og det er korrekt, at nogle af de personer, som sidder fængslet dernede, er mistænkt for røveriet i Illum. Der går en rød tråd gennem vores efterforskning af røveriet og flere røverier, der er sket i Østrig og Schweiz, siger Hans Erik Raben.

Gruppen 'De Lyserøde Pantere' har været kendt i årevis for at stå bag organiseret kriminalitet, hvor bagmændene og planlæggerne sidder i Serbien og Montenegro.

En serie grove røverier mod juvelerer og urmagere i København i 2009 og 2010 blev opklaret og også sat i forbindelse med 'De Lyserøde Pantere'.

- Der tegner sig et billede af, at de dømte nu er blevet løsladt og måske er i gang igen, siger Hans Erik Raben.

Det er endnu ikke afgjort hos anklagemyndigheden, hvordan røveri-sagen fra Illum skal retsforfølges. Men formentlig vil alle røveri-sagerne blev samlet i Østrig.

Opkaldt efter Peter Sellers-film

Ved et af røverierne, 8. september sidste år i den østrigske by Amstetten, røvede tre gerningsmænd en guldsmed på bare 57 sekunder. En af røverne kom ind som almindelig kunde, men beordrede herefter de tilstedeværende til at lægge sig ned, hvorefter en anden smadrede montrer med en økse og sprøjtede med tåregas.

'De Lyserøde Pantere' er opkaldt efter filmen 'The Pink Panther' fra 1963, hvor Peter Sellers spillede den håbløse franske detektiv Jacques Clouseau, der skulle opklare tyveriet af den berømte lyserøde diamant 'Pink Panther'.

Røverne fra Illum løb ad Pilestræde til Antonigade, hvor der holdt en ældre grå Audi 80, som de flygtede i. Røverne blev forfulgt af nogle vagter, og i Antonigade affyrede de et skud igen for at skræmme forfølgerne.