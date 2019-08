De spurgte om jeg var bøsse: Tobias overfaldet med kniv

Tobias Aakast fortæller, at han blev udsat for en hadforbrydelse, da en gruppe unge drenge overfaldt ham alene på baggrund af hans seksualitet

For de fleste københavnere er Islands Brygge en oase, der bliver forbundet med havnebad, hygge og grill. Men ikke for 22-årige Tobias Aakast, der er biseksuel. Natten til lørdag 10. august blev han overfaldet af en gruppe bestående af 10-12 drenge, mens han sad og drak øl med sin ven:

- De kommer hen til os og spørger, om vi er bøsser. Det svarer vi så ja til, og derfra begynder de at skubbe og kaste cigaretskodder efter os, siger Tobias Aakast, når Ekstra Bladet møder ham på den selvsamme bænk, hvor episoden fandt sted.

Og selvom han og vennen ikke er kærester, beslutter de sig for at gå væk fra den voldelige gruppe. Men det får kun volden til at eskalere yderligere, fortæller han.

- Først sparker de min ven ned og slår ham. Jeg indser, at jeg ikke kan gøre noget, fordi jeg er alene. Så jeg prøver at skaffe hjælp, men der ser jeg, at der er en, som trækker en kniv og går direkte efter mig.

Han prøver at parere med en tom flaske, men bliver i stedet stukket i armen med gerningsmandens kniv blot 2 cm. fra hovedpulsåren og ender med at blive syet med 16 sting på hospitalet. Ifølge Tobias Aakast gik gruppen primært efter ham, fordi han sad med en anden fyr:

- De blev ved med at råbe: ’kom her din lille bøsse’ og ’bøsserøve ’. Jeg er blevet overfaldet flere gange tidligere udelukkende fordi, at folk kan se, jeg er til fyre. Men det er første gang, jeg bliver overfaldet med kniv, siger Tobias Aakast, som har anmeldt hændelsen til Københavns Politi. De bekræfter overfor Ekstra Bladet at have modtaget anmeldelsen og tre personer er sigtet for vold.

Manden, der førte kniven, er stadig på fri fod, men politiet efterforsker sagen.

Hvis kniven havde været 2cm tættere på hovedpulsåren, havde det været rigtig slemt, siger Tobias Aakast. Privatfoto

Op til Pride-ugen

Lørdag 17.august løber Priden-paraden af stablen i de københavnske gader. Det har ikke fået Tobias Aakast til at skifte mening om, hvorvidt han går med til paraden eller ej.

- Jeg gider ikke at være sådan én, der lever i frygt. De skal ikke have lov til at bestemme. Jeg skal ikke begrænse mig, bare fordi andre er nogle idioter.

Føler du dig utryg af at være på Islands Brygge eller andre steder i København?

- Ja, jeg skal aldrig være på Islands Brygge igen. Jeg er vant til, at folk råber af mig på gaden. Lad folk råbe, hvad de vil. Men når de begynder at henvende sig til én, fordi man har en anden seksualitet end dem, dét forstår jeg ikke. Hvorfor skal jeg komme til skade af den grund? Det er som om, at de først får nok, når de gør decideret skade på én.

I 2017 registrerede politiet 446 sager, som efter Rigspolitiets opfattelse kan karakteriseres som hate crimes. I disse 446 sager er der rejst sigtelse i 95 sager mod i alt 102 personer.

Tobias Aakast sammen med sin mor Dorte Alring

Mor: Det går udover hele familien

Dorte Alring, 54, har oplevet at blive antastet i toget, når hun har været sammen med sin søn Tobias Aakast:

- Det er helt forkert, at han ikke må stå ved sin seksualitet, og jeg føler mig altid utryg, når han går i byen. Jeg har sagt til ham flere gange: ’Pas nu på, at de ikke har en kniv’. Og så sker det. Jeg har været bange for det i så lang tid nu. At han ikke kun blev ramt af øretæver, men at det også blev med våben.

Hvordan er det at være mor, når ens søn bliver udsat for en hate crime?

- Det er meget ubehageligt. Mit hjerte slår et ekstra slag, når han ringer, og jeg synes heller ikke, at det er sjovt længere. Jeg har taget bilen og kørt afsted med det samme, når han er blevet antastet eller overfaldet. Jeg føler, at jeg skal stå til rådighed konstant.

Hvorfor tror du, at de lige går efter din søn?

- Jeg ved ikke, om folk prøver at spille seje, eller om de keder sig og derfor tænker: nu tæsker vi en eller anden bøsse. Uanset om Tobias havde havde sagt ja eller nej til spørgsmålet om, om han er bøsse, så havde de nok overfaldt ham, fordi han ser fimset ud. Gruppen var ude efter ballade. Men det går jo udover hele familien, kan man sige.