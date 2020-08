De to par kommer fra Horsens-området

Havarikommission undersøger flyvraget - intet nyt om de to mænds tilstand

De to par som sad i det propelfly, der søndag eftermiddag styrtede ned på Limfjords-øen Fur, stammer fra henholdsvis Horsens og en by mellem Horsens og Vejle. Det skriver hsfo.dk.

Ifølge hsfo.dk har vicepolitiinspektør Poul Vestergaard-Lau søndag søndag aften bekræftet overfor Horsens Folkeblad, hvor de fire involverede personer kommer fra.

De to kvinder blev dræbt på stedet under styrtet.

De to mænd blev fløjet til Rigshospitalet i København med alvorlige forbrændinger.

Midt og Vestjyllands Politi har ikke i nattens løb fået ny underretning om mændenes tilstand, oplyser vagtchefen tidligt mandag morgen til Ekstra Bladet.

Svært tilskadekomne

Mændene blev søndag betegnet som 'svært tilskadekomne'.

Personerne var ifølge politiet midt i 40-erne.

Den lille propelmaskine lettede fra Billund Lufthavn og landede senere på Fur. Efter nogle timers ophold på øen lettede flyet igen ved 16-tiden fra den lille ø. Under starten gik et eller andet rivende galt, og flyet styrtede ned i nogle træer og blev omspændt af flammer.

Stor redningsaktion

Statens Havarikommission ankom søndag aften til stedet og begyndte at undersøge det smadrede flyskrog. Myndighederne er endnu ikke kommet med oplysninger om, hvad der fik det lille fly til at styrte ned under starten.

Flystyrtet udløste en større redningsaktion med indsat fra både politi og beredskab.