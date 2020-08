De var kærester: Gravid kvinde stukket ihjel

Borgere i Kolding er rystede over drabet på en 31-årig kvinde. Forfærdelsen bliver ikke mindre af, at hun var gravid.

En omstændighed, som flere af hinanden uafhængige kilder har bekræftet over for Ekstra Bladet.

Enkelte af kilderne er fra den bibelhøjskole, hvor den dræbte og den formodede gerningsmand, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, begge er kommet igennem længere tid.

I en førstesals-lejlighed i denne opgang i Kolding blev den 31-årige, gravide kvinde ifølge politiets sigtelse dræbt med flere knivstik natten til mandag af sin kæreste. Foto Tim Kildeborg Jensen

De var kærester, og begges navne stod tirsdag stadig på døren til den forseglede førstesals-lejlighed i Kolding, hvor kvinden natten til mandag blev fundet dræbt af adskillige knivstik. Således tyder det foreløbig på, at den gravide kvinde blev dræbt brutalt og blodigt i sit eget hjem i den lune sommernat.

- Ja, jeg kendte dem perifert og er som alle andre her i kvarteret forfærdet over, hvad der er sket, siger en ung kvinde fra blokken lige over for, hvor det angiveligt har slået klik for den nu drabssigtede mand.

Drabssigtet og indlagt

Ifølge folkeregistret er den drabssigtede, 31-årige mand for nylig flyttet fra det blodindsmurte gerningssted, som på sin indgangsdør og i opgangen tirsdag eftermiddag stadig bar præg af det bestialske drab i form af flere indtørrede blodspor.

Den 31-årige mand har nu adresse i et nærliggende parcelhuskvarter, som efter drabet var afspærret. En betydelig mængde blod både ved gerningsstedet i og ved den dræbte kvindes lejlighed og ved det hus, hvortil den sigtede for nylig var flyttet, har formentlig fået det til at gyse i ethvert øjenvidne.

Politiet undersøgte også et område ved og omkring et parcelhus få hundrede meter fra lejligheden og gerningsstedet. Foto Tim Kildeborg Jensen

Den drabssigtede blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, da han var for medtaget til fysisk at møde op i retten, fordi han er indlagt.

Sydøstjyllands Politi har ikke ønsket at oplyse, hvad der var overgået manden. Men ifølge retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, har en kirurg vurderet, at han tidligst kan forlade hospitalet onsdag middag.

Anklageren begærede dørlukning under henvisning til, at behandlingen af sagen ved et offentligt retsmøde ville indebære 'en unødvendig krænkelse' af den dræbte, samt at omtalen ville stå i vejen for sagens opklaring. Det skete med den argumentation, at efterforskningen er på et tidligt stadie, og at sigtede endnu ikke er blevet afhørt.

Ville tættere på Gud

De fleste borgere i Kolding, som Ekstra Bladet mødte tirsdag i kølvandet på tragedien, var venlige, men for chokerede til at tale om det uhyggelige drab på den gravide kvinde.

I det omtalte parcelhuskvarter lod en kvindelig beboer Ekstra Bladets udsendte vide, at man kender hinanden og står sammen i kvarteret og ikke vil sige noget om den bestialske sag.

Samme mur af tavshed voksede i takt med, at flere og flere mødte op ved bibelhøjskolen Acts Academy, hvor man ifølge hjemmesiden arbejder med 'at kende sig selv, sin identitet og Gud som sin far' for at få 'et liv i balance og harmoni'.

Ingen af dem Ekstra Bladet mødte i og uden for bibelhøjskolen Acts of Academy ønskede at udtale sig om drabssagen. Her hygger nogle af dem sig med at fiske i sommervarmen ved en sø lige ved siden af højskolen. Foto Tim Kildeborg Jensen

På flere af Acts Academys opslag fra sidste og forrige år toner den nu afdøde frem på billeder. Hun fortæller ifølge den ledsagende tekst, at hun her har forandret sig.

'Jeg er mere udadvendt og selvsikker, end jeg var, da jeg begyndte. Jeg ser folk for det guld, de bærer, flygter ikke fra udfordringer, og jeg har omsider fundet min plads i kirken ved at være vært for mennesker og få dem til at føle sig hjemme og velkomne'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af stedets studerende og forstanderen. De er alle af den holdning, at det er for tidligt at begynde at sætte ord på både den meningsløse hændelse og at tale om den dræbte, som siden januar 2018 har været tilknyttet bibelskolen.