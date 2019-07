Dealsite politianmeldt

Berlingske Media er blevet politianmeldt for at have vildledt om priser på hotel- og kroophold på dealsitet Sweetdeal

Det kendte dealsite Sweetdeal og Berlingske Media er blevet politianmeldt.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at dealsitet har oplyst en pris for hotel- og kroophold uden samtidig tydeligt at oplyse om diverse tillæg til prisen. Eksempelvis er miljøtillæg, sæsontillæg og weekendtillæg ikke blevet oplyst, og det vurderer Forbrugerombudsmanden er en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Derfor er den tidligere ejer Berlingske Media blevet politianmeldt.

- Markedsføring af en pris uden at oplyse om diverse tillæg, der kommer oven i prisen er vildledende markedsføring. Det er til skade for både forbrugerne og de konkurrenter, der sælger samme produkter uden at vildlede om prisen.

- Dealsitet har efter min vurdering ikke oplyst klart og tydeligt om de ekstra tillæg, der kom oven i prisen på hotel- og kroopholdene. Nogle af opholdene var slet ikke muligt at få til den pris, der stod på sweetdeal.dk. Det er vildledende, og derfor har vi politianmeldt selskabet, siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Sweetdeal blev i december solgt til Carsten Blom-Hanssen, der blandt andet er medstifter af Boozt.com. Men da perioden, hvor markedsføringen stod på, var ni måneder i 2018, er det den tidligere ejers ansvar.