Dele af historisk sag om bestikkelse skal gå om i landsretten

Højesteret har mandag ophævet en dom for mandatsvig i den såkaldte Atea-sag, hvor ledende medarbejdere fra it-selskabet Atea og Region Sjælland blev dømt for mandatsvig og bestikkelse.

En del af sagen skal gå om i landsretten.

Tre ledende personer fra Atea og to chefer fra Region Sjælland blev dømt for mandatsvig i Østre Landsret i juli 2019.

Fire af de involverede blev derudover kendt skyldige i bestikkelse.

Faktisk var ingen af personerne tiltalt for mandatsvig, men i stedet bestikkelse og underslæb.

Derfor valgte to af de dømte - tidligere koncerndirektør i Atea Peter Trans og tidligere it-udviklingschef Michael Mølkær Jensen fra Region Sjælland - at søge om tilladelse til at tage sagen videre til Højesteret.

Den forhenværende koncerndirektør i Atea blev dømt for medvirken til mandatsvig for 165.000 kroner.

Beløbet var blevet brugt til at betale en rejse til Dubai for to ledere i Region Sjælland, som tidligere var en af Ateas kunder.

For det fik han tre måneders betinget fængsel. Til gengæld blev Peter Trans i landsretten frikendt for anklager om bestikkelse og underslæb.

Også den tidligere it-udviklingschef Michael Mølkær Jensen fra Region Sjælland ville frifindes i Højesteret.

Han blev i landsretten kendt skyldig i mandatsvig for 101.000 kroner - også i forbindelse med en luksusrejse til Dubai.

Samtidig blev han dømt for at have modtaget bestikkelse i form af to middage på i alt 10.000 kroner. Den del skulle Højesteret ikke tage stilling til.

Østre Landsret idømte Michael Mølkær Jensen fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste.

Men de to mænd og deres advokater - i øvrigt også en anklager - mente, at det var en fejl, at Østre Landsret dømte dem for mandatsvig uden at give dem mulighed for at forholde sig til denne anklage.

Og det er Højesteret enig i.

Af retsplejeloven fremgår det, at hvis retten kommer frem til, at forbrydelsen, der er begået, er en anden, end der er rejst tiltale for, skal parterne have ordet igen - og det skete ikke i Østre Landsret.