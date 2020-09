Delte grov børnepornovideo

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 27-årig mand blev i dag idømt 14 dages betinget fængsel og fik en advarsel om udvisning.

Manden havde på Facebook sendt en video til en kollega i april 2018, hvor en fem til otteårig pige blev udsat for voldtægt af en mand.

Videoen, som også blev vist i retten, var tre minutter og 15 sekunder lang og var i kategori to, der omfatter børn i seksuelle akter.

Den 27-årige nægtede sig skyldig, men erkendte at han havde delt en video.

Havde ikke selv set den

Ifølge den nu dømte 27-årige havde han ikke selv set videoen, før han sendte den videre til kollegaen.

- Jeg havde modtaget videoen fra nogle bekendte i udlandet og sendte den så bare videre, forklarede den nu dømte i retten.

- Jeg vidste slet ikke, hvad det var for en video. Vi sender tit klamme ting til hinanden - også porno - så det var ikke unormalt på det tidspunkt, tilføjede han.

Efter at videoen var blevet vist på retssalens skærm, brød den 27-årige ud i gråd.

Påstand om udvisning

Anklager Camilla Fahrenkrug nedlagde påstand om udvisning i seks år samt syv til 14 dages betinget fængsel.

Manden har været i Danmark i ti år, hvor han både har taget uddannelse og har fået fast arbejde, men fordi han er i Danmark på en opholdstilladelse, var der altså hjemmel til en udvisning.

Lang retsproces

Dog vurderede dommeren, at retsprocessen havde været så langtrukken, at det var en formidlende omstændighed for den 27-årige.

Manden var først blevet kontaktet af politiet i december 2018, selvom handlingen var begået i april 2018.

Desuden mente dommer, at hans personlige forhold var så gode, at det ligeledes var en formidlende omstændighed.

På trods af de formidlende omstændigheder fandt dommeren det ikke bevist, at den 27-årige mand ikke var bevidst om videoens indhold.

Den 27-årige mand fik det sidste ord, inden dommeren og de to domsmænd skulle votere.

- Jeg har selv en lillesøster. Jeg er 100 procent mod børneporno og har også selv hjulpet sultende børn i udlandet.

Tilfreds med dom

Manden modtog dommen.

- Jeg er helt tilfreds med dommens udfald, sagde anklager Camilla Fahrenkrug til Ekstra Bladet.