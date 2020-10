Delte uhyggeligt billede efter angreb

Minutterne efter at en historielærer i blev angrebet foran sin arbejdsplads i det nordvestlige Paris, blev et billede af et afhugget hoved delt på sociale medier.

Det skriver flere medier, herunder den franske avis Le Monde.

Det uhyggelige opslag blev delt på Twitter med en besked, hvor brugeren tog æren for drabet på den 47-årige franske skolelærer, der fandt sted fredag aften omkring klokken 17.00. Opslaget nåede dog kun at være aktivt i kort tid, inden kontoen blev suspenderet.

Macron: 'Islamistisk terror'

Politiet undersøger nu, om billedet har tilknytning til angrebet, som den franske præsident præsident Emmanuel Macron har kategoriseret som et terrorangreb.

Ifølge politiet var offeret skolelærer på mellemskoleniveau og havde angiveligt vist karikaturtegninger af profeten Muhammed som et led i undervisningen omkring terrorangrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015.

- En borger er blevet dræbt i dag, fordi han var lærer, og fordi han underviste om ytringsfrihed, sagde Macron på et pressemøde fredag aften nær den skole, hvor læreren blev dræbt.

- Hele landet står bag vores lærere. Terrorister må ikke splitte Frankrig.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Gerningsmanden blev efter drabet på historielæreren selv skudt og dræbt af politiet.

Ifølge den franske tv-station BFM var den mistænkte mand 18 år og født i Moskva i Rusland

Fransk politi har derudover anholdt ni personer, heriblandt en mindreårig, der alle menes at have forbindelse til den mistænkte gerningsmand.

Ifølge franske medier havde skolelæreren modtaget flere trusler efter undervisningstimen, der fandt sted for ti dage siden. En vred forælder til en elev på skolen havde ligeledes klaget over episoden til skoleledelsen og i en video på tjeneste Youtube fordømt lærerens undervisning.

Den engelske avis The Guardian beskriver, hvordan videoen kort efter nyheden om drabet blev fjernet. Inden da nåede en anden forælder til en elev på skolen dog at udtrykke sin dybeste foragt og sorg over det voldsomme overfald.

'Han havde ud af respekt bedt klassens muslimske elever om at forlade lokalet, hvis de ønskede det. Han var en fantastisk lærer, der forsøgte at fremme sine elevers kritiske sans på en respektfuld og intelligent måde. Denne aften sørger jeg. Ikke kun for min datter, (der har mistet en lærer red.) men også for alle lærere i Frankrig. Kan vi fremover fortsætte med at undervise uden at frygte, at vi bliver dræbt?', spørger forælderen i opslaget.

