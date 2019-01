Delte video af død kvinde i bilulykke: Jages nu af politiet

Kondolencerne er gennem de sidste dage strømmet ind til familien til den irske kvinde Jackie Griffin, der på grusom vis mistede livet torsdag formiddag i forbindelse med en alvorlig trafikulykke på motorvej M50 tæt ved byen Finglas, der er en forstad til hovedstaden Dublin. Jackie Griffin fik alvorlige hovedlæsioner i forbindelse med den alvorlige ulykke, hvor der var tre biler involveret. Hun døde på stedet.

Men nu efterforsker og efterlyser politiet en person, der har delt en voldsom video fra ulykkesstedet, der har cirkuleret på de sociale medier og er lagt ud på WhatsApp og Snapchat.

Det skriver flere medier heriblandt Irish Mirror, Irish Independent og Metro

Jackie Griffin døde i voldsom bilulykke torsdag formiddag. Nu mindes hun af sin familie og sine venner. (Foto: GoFundMe)

Det irske politi Garda har nu udsendt en officiel udtalelse, hvor de blandt andet fortæller følgende:

'Garda er opmærksomme på, at der er taget billeder af ulykken, der cirkulerer på de sociale medier, og vi henstiller til ikke at dele disse billeder af respekt for den afdødes familie samt andre, der var involveret i ulykken'.

Den afdøde Jackie Griffin's ven gennem 20 år, Declan McGregor, lagde et bevægende opslag ud på facebook for at ære sin veninde. Men han skælder også voldsomt ud på den person, der har delt de voldsomme billeder af hendes død:

'Kvinden der i dag blev dræbt i forbindelse med Finglas/M50-ulykken var min elskede ven gennem 20 år. Hun var simpelthen en fantastisk person, en glad sjæl. Hun var en virkelig engel i sit liv. De idioter, der tog billeder af hendes død, og så intensivt delte dem til resten af verden, har ingen ide om, hvilken yderligere rædsel de har påført dem, der elskede hende.'

Således skriver Declan McGregor og tilføjer:

'Vær så venlig ikke at dele billeder. Slet dem. Og vigtigst af alt. Bed en bøn for hendes familie og venner og bed en bøn for den mest vidunderlige sjæl, der netop har forladt verden under så tragiske omstændigheder'.

Declan McGregor var ven med afdøde Jackie Griffin i 20 år. Han lagde dette billede ud på facebook for at mindes og ære sin afdøde ven. (Foto: Privatfoto)

Den irske sportsstjerne Philly McMahon, der er seksdobbelt vinder i gælisk fodbold har også været på twitter for at fordømme delinger af den voldsomme video. Han skriver således:

'Det er absolut forfærdeligt, at folk kan tro, at det er okay at tage billeder og videoer af et andet menneske efter en grusom trafikulykke. Tænk dog på personen og på familien. Ville du selv bryde dig om det? Hvis du får det sendt, så slet det af respekt for familien'

It's an absolute disgrace that someone in their right mind thinks it's ok to take pictures and videos of another human being after an horrific accident. Think of the person and his/her family. Would you like it. If you get sent it delete it out of respect. — Philly Mc Mahon (@PhillyMcMahon) 24. januar 2019

Politiet i Irland er netop nu ved at gennemgå overvågningskameraer ved ulykkesstedet for at se, om de kan finde frem til de bilister, der er stoppet op på motorvejen for at tage billeder eller videoer af ulykken.

Politiet udtaler oven i købet, at de mener nogle folk har forladt deres biler for at tage billeder.

I en udtalelse siger politiet følgende:

'Vi vil undersøge, om bilister er kørt forbi ulykkesstedet, mens de fra deres mobiltelefoner har filmet ulykken'.

Det er forbudt at tage billeder af en ulykke og kan udløse bøder.