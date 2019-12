Deltog i DR-program samme dag som voldtægt af 13-årig

Der tegner sig et mere og mere dystert billede af den 32-årige voldtægtsdømte lærer Bjørn Christensen, der mandag blev idømt seks års fængsel for gentagne voldtægter af en kun 13-årig elev.

Torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan Bjørn Christensen tilbage i oktober 2018 i et læserbrev i Politiken efterspurgte større tillid til landets folkeskolelærer.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at selvsamme Bjørn Christensen i samme periode turnerede i flere af landets største medier, hvor han fortalte om sin rolle som offer for vold i folkeskolen.

- Vil de her børn det bedste

24. oktober 2018 deltog Bjørn Christensen som case i en historie i Politiken, hvor han fortalte, hvordan han var blevet slået med en kost af en 10-årig elev, samtidig med at han måtte finde sig i trusler fra flere af eleverne.

- De meget overlagte situationer, hvor der er trusler, og man bliver svinet til, sætter et aftryk i én. Så kommer alle følelserne. Man bliver overvældet og måske vred og ked af det, fordi man jo gerne vil de her børn det bedste, lød det blandt andet fra Bjørn Christensen i artiklen publiceret 24. oktober 2018.

Ifølge den netop overståede straffesag mod Bjørn Christensen voldtog han få uger forinden sit 13-årige offer i et skur ved skolens idrætsplads.

Klynkede i P1-program

Dagen efter artiklen i Politiken deltog læreren i P1 Debat.

Foruden Bjørn Christensen gæstede en anden lærer samt formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo radioprogrammet. Temaet for debatten var 'Hvorfor får lærerne tæsk?'.

I radioudsendelsen beklagede Bjørn Christensen sig over, de oplevelser lærerne blev udsat for på skolen var noget nær traumatiserende.

Alligevel valgte han senere samme dag at udsætte sit 13-årige offer for en særlig farlig voldtægt.

Under voldtægten satte han håndjern og halsbånd på pigen som han strammede så meget til, at hun ikke kunne trække vejret ordentligt.

Pushet af Danmarks Lærerforening

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, var Danmarks Lærerforening kraftigt medvirkende til, at det netop var Bjørn Christensen der deltog aktivt i medierne som den almindelige lærers stemme for at sætte fokus på problemstillingen om vold i folkeskolen.

Det skete blandt andet ved, at han i 2018 gik på uddannelsen 'Meningsdannerne', der udbydes af Danmarks Lærerforening i samarbejde med tænketanken Cevea og har til formål at klæde blandt andet folkeskolelærer på til at deltage aktivt i den offentlige debat.

Ekstra Bladet har torsdag eftermiddag været i kontakt med Danmarks Lærerforening, der ikke ønsker at kommentere på Ekstra Bladets oplysninger.

201.000 kroner i erstatning

Ud over fængselsstraffen blev Bjørn Christensen mandag dømt til at betale 201.000 kroner til den 13-årige pige samt 8000 og 10.000 kroner til to andre forurettede.

Han erkender, at han har haft et upassende forhold til det unge offer, men Bjørn Christensen har nægtet sig skyldig i de alvorlige anklager.

Bjørn Christensen har udbedt sig betænkningstid med henblik på at anke dommen. Han havde før sagen begyndte et andet navn.