Deltog i nazi-massakre i 1944: Overfaldet og bagbundet 75 år efter

En ældre mand, der under Anden Verdenskrig var officer i det tyske elitekorps Waffen SS, blev i denne uge udsat for røveri

I 1944 deltog den dengang 21-årige tyske SS-officer Karl Münter i en massakre i den franske by Ascq, hvor 86 civile mænd blev henrettet. For nylig stod den nu 96-årige pensionist, der var en del af panserdivisionen 'Hitlerjugend', frem i en dokumentar, hvor han blandt andet udtalte, 'at han intet fortrød'.

Ifølge hans forklaring skød han ikke selv nogen af de 86 mænd. Han var angiveligt kun med til at arrestere dem.

86 mænd fra den franske by Ascq blev henrettet af tyske tropper fra Waffen-SS. Foto: Ritzau Scanpix

Dokumentaren vakte en del opsigt og forargelse. Blandt andet fordi han benægtede nazisternes massemord på de europæiske jøder.

Men særligt en bemærkning om, at franskmændene selv var skyld i deres død, fordi de forsøgte at stikke af, fik sindene i kog.

Hævnaktion

Kort efter blev den ældre mand overfaldet i sit hjem i Nordtyskland. Ifølge det tyske medie NDR var gerningsmændene klædt ud som postmænd. Da de havde tvunget sig adgang til den 96-åriges hjem bandt de ham fast til nogle møbler i køkkenet og gennemrodede hans hus.

Ifølge Karl Münter tog røverne sig god tid. De stak af fra stedet med en mappe med dokumenter, penge og andre værdigenstande.

Gerningsmændene er stadig på fri fod, og det er endnu uklart om røveriet har været en politisk motiveret reaktion på Karl Münters udtalelser.

Den 96-årige selv er dog ikke i tvivl.

- Dokumentaren har gjort mig landskendt, men det var bestemt ikke min hensigt, siger han til NDR.

