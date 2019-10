Demokrat med rolle i mulig rigsretssag mod Trump er død

Det amerikanske kongresmedlem Elijah Cummings fra Maryland er død.

Det bekræfter Cummings' kontor på Twitter.

68-årige Cummings var demokratisk formand for tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus. Han var desuden involveret i undersøgelsen af, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump.

Cummings døde torsdag på Johns Hopkins Hospital i Baltimore efter "længerevarende helbredsmæssige udfordringer", skriver hans kontor.

Cummings var flere gange involveret i sammenstød med Donald Trump.

Blandt andet har Cummings tidligere kritiseret situationen for migranter ved USA's grænse til Mexico. Det fik Trump til på Twitter at skrive, at grænsen var meget renere end Baltimore i Cummings' "ulækre" valgdistrikt.

Cummings repræsenterede det syvende valgdistrikt i delstaten Maryland.

Trump skrev tilbage i slutningen af juli, at Cummings var delvis skyldig i, at Baltimore var "ulækker og rotteplaget", "et af de værste distrikter i USA", og "at intet menneske ville ønske at bo der".

Kommentarerne endte dog en smule ironisk for Trump.

Flere amerikanske medier, herunder Boston Globe, berettede således, at Trumps svigersøn, Jared Kushner, ejer over 12 lejlighedskomplekser i og omkring Baltimore. Mange af dem er blevet indstævnet for brud på forskrifter over blandt andet mus og mug i lejlighederne.

Cummings var en blandt tre udvalgsformænd i Kongressen, der i september stævnede USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

De ville have Pompeo til at udlevere en række dokumenter i forbindelse med en whistleblower-sag mod Donald Trump.

Præsidenten mistænktes for at have presset Ukraine til at grave snavs frem om Joe Biden, der går efter at blive demokratisk præsidentkandidat.