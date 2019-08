Demonstranter spærrer bro

En gruppe klimaaktivister har valgt at spærre Holmens Bro i indre København

Med klima på dagsordenen har en gruppe fredelige demonstranter indtaget Holmens Bro i København, hvor de spærrer for trafikken.

Gruppen kalder sig Extinction Rebellion og kæmper for, at de folkevalgte politikere fortæller, hvad aktivisterne mener, er sandheden om klimakrisen, og at der skal erklæres miljø- og klimaundtagelsestilstand.

Aktivisterne har planer om at blive på broen i sammenlagt 24 timer.

Så længe de er fredelige

Extinction Rebellion sælger sig selv på at være en ikke-voldelig gruppe, og derfor har de også fået lov til at indtage broen af politiet.

- Vi er til stede og i løbende dialog med dem, og så tager vi den derfra, siger Henrik Brix, vagtchef hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De vil gerne demonstrere og lave en happening på broen, og det har de lov til. Så længe de forholder sig fredeligt, og så længe, de er det, gør vi heller ikke noget.

Extinction Rebellion har indtaget Holmens Bro i København. Foto: Anthon Unger

'Skråt op med klimaet, der er mulige mordere på fri fod'

Trods de mange aktivister spærrer vejen, har det ikke forårsaget det store kaos.

- Heldigvis er der mange andre måder at komme gennem byen på, så det skaber ikke de helt store problemer, siger Brix.

De soler sig

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om en rolig stemning, hvor folk tager det helt med ro.

- Der er en masse, der ligger på vejen, nogen sover, andre soler sig, mens der er tre personer, der danser til lounge-musik.

- Derudover er der nogen, som er i gang med at bygge en scene af paller på vejen, siger han.

Man forventer, at det aktivistiske indslag er slut søndag klokken 12.00.