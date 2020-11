Demonstration: Politi afspærrer hovedtrappe til Christiansborg

Københavns Politi har fundet det nødvendigt at afspærre hovedtrappen til Christiansborg. Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

- Der er en demonstration dernede, og de kan ikke finde ud af, at de ikke må sidde på trappen. Det viser vi så ved at spærre af.

- Hvordan er stemningen?

- I øjeblikket er der roligt. Der har været optræk til uroligheder, fordi de ikke ville gå fra trappen, men vi fik snakket med dem.

Demonstrantionen er en protest mod den nye epidemilov og er anmeldt til at vare til klokken 17, og arrangørerne har anmeldt, at de vil gå rundt om Christiansborg.

Når de ikke må sidde på trappen er det, fordi selvom det er tilladt at demonstrere foran Christiansborg, skal det være muligt for folk at komme ind og ud, siger vagtchefen.