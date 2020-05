Demonstration rammer Danmark

I København er op mod 1000 mennesker samlet for at demonstrere for retfærdighed, efter 46-årig amerikaner er død efter anholdelse

Op mod 1000 mennesker er søndag eftermiddag samlet i København for at demonstrere for den afdøde amerikaner George Floyd, som mandag mistede livet efter en betjent havde siddet på hans hals i op mod ni minutter.

Mens der er uroligheder over hele USA, melder Københavns Politi, at den danske demonstration forløber stille og roligt.

- Vi er derude og følger demonstrationen. Det forløber stille og roligt. Der er cirka 1000 mennesker forsamlet, siger Henrik Svejstrup, vagtchef.

Han oplyser, at demonstrationen er startet ved den amerikanske ambassade, og at den går til Christiansborg.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at alt foregår stille og roligt, men at det nok nærmere er 5000, som er samlet. I Store Kongensgade lyder det, at folk bliver ved med at strømme til.

Fordi det er en demonstration gælder forsamlingsforbuddet ikke.

46-årige George Floyd mistede mandag livet, efter den nu tidligere betjent Derek Chauvin i ni minutter sad på hans hals.

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger