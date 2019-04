Den gode sommer gav det højeste antal druknede i ni år

Sidste års sommervejr bød på høje temperaturer og mange timer med solskin.

Men sidste år bød også med 66 omkomne på det højeste antal druknede siden 2009. Det viser en foreløbig opgørelse fra Trygfonden.

- Det er klart, at når man har en ekstraordinær sommer som sidste år, så er der flere, som benytter vandet, og dermed også risiko for, at flere kommer galt af sted. Så det var forventeligt, at tallet kunne stige.

- Men vi vil gerne understrege, at man skal have respekt for vandet, siger René Højer, programchef i Trygfonden.

Programchefen understreger, at opgørelsen er foreløbig og bygger på historier i medierne i 2018. Det kan derfor vise sig, når forskere analyserer hvert enkelt dødsfald, at nogle af de omkomne ikke druknede.

Nogle kan for eksempel være døde af et hjerteanfald, mens de var i vandet, fortæller han.

48 af dødsfaldene skete i perioden fra april til september. Det er flere end det samlede tal for hele 2016, hvor i alt 45 mistede livet i drukneulykker.

Og det langt oftest mænd, der kommer fatalt afsted. Af de 66 omkomne var 53 mænd.

- Vores druknestatistik viser, at flere end 80 procent af dem, der drukner, er mænd. Mænd er blandt andet overrepræsenteret, fordi der er flere mænd, som er en del af miljøet omkring havet.

- Men vi mener også, at mænd generelt er mere risikovillige. Vores livreddere oplever for eksempel ofte, at mænd svømmer ud til en bøje for at vende, men når de så kommer derud, så er de løbet tør for kræfter, og så kommer de i problemer, siger René Højer.

Enkle forholdsregler kan ifølge programchefen minimere faren ved at færdes i og på vandet markant.

- Det er utroligt vigtigt, når man bader, at man altid svømmer med en ven, man skal huske at holde øje med sine børn, og så er det godt at kende stranden, hvor man bader.

- Bliver der for eksempel hurtigt dybt, er der revlehuller og så videre. Og der kan man passende spørge en lokal på stranden, inden man hopper i.

- Og så skal man huske at bruge redningsvest, når man er på havet. Mange ulykker til søs sker faktisk, når det er godt vejr, fordi folk fravælger redningsvesten, siger programchefen.

Trygfonden har i alt 36 livreddertårne i Danmark og åbner et nyt til sommer på Thorsminde Strand i Vestjylland.