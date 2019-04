Den sky milliardær: Forfulgt af ulykker

Anders Holch Povlsens familiehistorie er belagt med ulykke, og det er blandt andet grunden til, at den stenrige Bestseller-familie altid har holdt sig uden for offentlighedens søgelys.

Det fortæller Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om overklassen og de danske erhvervsdynastier.

- Han er mere privat, end noget medlem af kongehuset er, siger Søren Jakobsen og fortsætter:

- Det her ryster mig da noget, for jeg har fulgt den familie og jeg synes, den har været præget af ulykke nok. Det her er det dybeste hul, man kan komme i.

Da Bestsellers communications Manager, Jesper Stubkier, i en mail bekræftede, at tre af Anne og Anders Holch Povlsens fire børn var blevet dræbt i terrorangrebet på Sri Lanka i påsken, var det også med privatsfæren in mente.

Danmarks rigeste mands børn dræbt i bombemassakre

'Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,' skrev han.

Familiens modstand mod at optræde i offentlighedens søgelys betyder også, at der ikke findes officielle billeder af parrets fire børn, hvoraf tre nu altså er borte.

Fokus på sikkerhed

Søren Jakobsen er ikke i tvivl om, at Anders Holch Povlsen, der er Danmarks rigeste mand, har haft et øje på sikkerheden på turen til Sri Lanka.

- Han har råd til og har helt sikkert også haft private sikkerhedsforanstaltninger. Det her slag, som nu har ramt dem, kommer til at virke ufatteligt hårdt, for den familie har gjort alt, hvad de kan, for at beskytte sig. De har anstrengt sig på linje med den sikkerhed, der er omkring kronprinsparret, siger Søren Jakobsen, der kalder familiens forhistorie sort på alle mulige måder.

Og der er i forhistorien, at man skal finde en stor del af grunden til, at familien er så sky.

Tilbage i 2003 blev en ung mand kidnappet i Indien under en legatuddeling.

- Kidnapperne troede, at den unge mand var Anders Holch-Povlsen. Det har selvfølgelig præget familien, siger Søren Jakobsen.

Den unge mand endte dog lykkeligvis med at blive befriet.

Udsat for pengeafpresning

Fem år tidligere var Anders Holch Povlsens forældre udsat for pengeafpresning af en militærmand, der kaldte sig 'Robin Hood'.

Han brød ind i familiens privatbolig på godset Gyllingnæs og efterlod et trusselsbrev, hvor han truede med død og vold, hvis faren og Bestseller-grundlæggeren Troels Holch-Povlsen ikke betalte et millionbeløb.

Troels Holch Povlsen grundlagde Bestseller og overdrog det til sin søn, der har gjort forretningen endnu større. Foto: Palle Pedersen

Baggrunden for, at manden gik efter familien, var angiveligt, at han havde læst om familiens formue i pressen. Her blev familiens ønske om privatliv for alvor grundlagt.

- Familien har virkelig passet på sig selv, og det her gør det kun værre. Det kan selv den største rigdom ikke lappe på. Det her er en tragedie, som ingen ønsker for nogen, siger Søren Jakobsen.

Børnene optræder ikke på officielle billeder, og heller ikke hustruen Anne Holch Povlsen har optrådt på mange billeder. Senest var i forbindelse med kronprinsens fødselsdag, hvor de var på den røde løber sammen. Tilbage i 2010 blev de fotograferet sammen, da dronning Margrethe holdt fødselsdag i Aarhus, og det er generelt til festligheder i det absolutte jetset, de har optrådt på billeder.

Her ses parret i forbindelse med fejringen af kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Nu skal de nærmeste slå ring om den sorgramte familie. Ifølge Søren Jakobsen er familien tæt knyttet. Anders Holch Povlsens mor, Merete Bech Povlsen, bor på godset Gyllingnæs, faren Troels Holch Povlsen bor i England, ligesom Anders Holch Povlsens bror Niels også bor i England.

Det er endnu uvist, hvor og hvornår begravelsen vil komme til at foregå. Og ikke mindst hvordan.

- De skal jo også beskytte det overlevende barn. Det er spørgsmålet, hvor det skal foregår. Der er ganske få adelige personer, der har deres egne private kirker, og selvom Anders Holch Povlsen har mange ejendomme, så har han ikke sin egen kirke. Men det er klart, at kronprinsparret vil komme, for de er en del af inderkredsen, siger Søren Jakobsen.