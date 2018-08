Denne mand mistænkes for voldtægt i baggård

Østjyllands Politi leder efter en mand, som mistænkes for at have voldtaget en 52-årig kvinde i en baggård i Aarhus.

Voldtægten skete angiveligt 7. juli om morgenen.

Da politiet ikke har kunnet finde manden på anden vis, har efterforskerne nu valgt at offentliggøre et foto af den formodede gerningsmand.

Politiet oplyser, at kvinden tilfældigt mødte manden på banegården i Århus den 7. juli klokken 05.55.

- Kvinden ledte efter et toilet. Derefter var de fulgtes ad for sammen at finde ét og gik sammen ind i en baggård i Rosenkrantzgade. Kvinden forklarer, at hun her blev overfaldet og voldtaget. Den formodede gerningsmand løb fra stedet i retning af Ryesgade, oplyser politiet.

Gerningsmanden beskrives som cirka 22 år gammel. Han har et somalisk udseende og er slank. Højden er omkring 175 centimeter, og ansigtet er smalt med sort, kortklippet hård.

Foto: Østjyllands Politi

Den formodede gerningsmand taler dansk.

Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har oplysninger i sagen.