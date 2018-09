Deporteret seks gange: Sigtet for seriedrab på hjemløse i Los Angeles

Seks gange blev Ramon Escobar deporteret fra USA. Men hver gang vendte han tilbage. Nu sigtes han for drab og drabsforsøg i Californien

En 47-årig mand, som er deporteret fra USA seks gange, er blevet sigtet for drab og drabsforsøg på hjemløse i Los Angeles, Californien. Det skriver Associated Press.

Ramon Escobar blev anholdt mandag, efter at en hjemløs mand blev slået bevidstløs og røvet. Offeret ligger fortsat i koma.

Escobar har et langt synderegister i USA, der gentagne gang har udvist ham til hjemlandet El Salvador. Men hver gang er Escobar smuttet lillegalt tilbage over grænsen.

Escobar blev onsdag sigtet for tre drab, fem drabsforsøg og en række røverier. Han risikerer at blive idømt dødsstraf, hvis han kendes skyldig i anklagerne.

Ramon Escobar. Foto. AP

Politiet i Los Angeles holder pressemøde om anholdelsen. Foto: AP

Samtidig efterforsker politiet i Houston, Texas, en sag, hvor Escobars tante er forsvundet. Escobar mistænkes også i forbindelse med sin onkels forsvinden, oplyser politiets talsperson Kese Smith.

Dina Escobars udbrændte bil blev fundet i Galveston, Texas, et par dage efter, hun var taget ud for at lede efter sin bror.

Ramon Escobar var tilsyneladende en af de sidste personer, der så Dina Escobar, 60, inden hun forsvandt.

Elskede ham som sin søn

Dina Escobars datter, Ligia Salamanca, siger til tv-stationen KTRK at hendes fætter, Ramon Escobar, aldrig fremstod som voldelig og aldrig var et problem for familien.

- Hun elskede ham som sin egen søn, siger Ligia Salamanca om sin mors hengivenhed for Ramon Escobar.

Politiet i Los Angeles er ikke i tvivl om, at Ramon Escobar er en voldelig mand.

Politiet mener, at Escobar brugte et baseballbat til at slå hovederne ind på tre hjemløse mænd, mens de sov.

Escobar blev beordret ud af USA første gang i 1988. Han forlod dog ikke frivilligt landet. I en periode fra 1997 til 2011 blev han deporteret seks gange, oplyser det amerikanske myndigheder.

Sidste år blev han løsladt fra myndighedernes varetægt, fordi han havde held med at appellere sin immigrationssag. Dette på trods at han har siddet fem år i fængsel for et røveri i midten af 1990'erne.