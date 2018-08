På Nørrebro tager borgerne det stille og roligt, at der hen over weekenden er blevet afbrændt ni biler og en række containere i deres kvarter

Asfalten er arret, og flere steder hænger lugten af brændt plastik stadig i luften. Nørrebro har endnu en gang lagt gader og stræder til optøjer, bilafbrændinger og bål i gaden. Hen over de seneste tre dage er ni biler og en lang række containere og affaldsspande blevet stukket i brand.

Ekstra Bladet møder Marie i Wesselsgade på Indre Nørrebro, mens hun er ved at tømme sin bil for ferieoppakningen. Den var hun ellers meget tæt på at miste i går, da der blev stukket ild til bilen ved siden af hendes.

- Jeg er glad for, at det ikke er min bil, der blev brændt af. Jeg opdagede det først i formiddag, da jeg læste det online, at der havde været brand i gaden, så kiggede jeg ud og så, at det var bilen ved siden af min. Der blev jeg selvfølgelig overrasket.

Maria besigtiger skaderne bagerst på sin bil efter nattens brand. Foto: Mogens Flindt

Det er tydeligt, at flammerne har slikket hen over bagenden på den unge kvindes bil. Flere steder er plastikken smeltet. Alligevel virker hun mest berørt over, at hendes ferie-oppakning var i fare for at blive ædt af ilden.

- Der var to surfboards og oppakning i bilen, for vi havde ikke nået at pakke ud, efter vi kom hjem fra ferie. Men det er da irriterende, at de gør det, for de får jo ingenting ud af det. Det er rent hærværk.

Julie og Johs var ikke kommet på tur til Jylland i weekenden, hvis containeren, der brændte én meter fra bilen havde fået fat. Foto: Mogens Flindt

Marie ønsker ikke at få sit efternavn i avisen, ligesom ægteparret Johs og Julie, som også er ved at tømme deres bil i Sjællandsgade kort derfra. Forleden aften opdagede de tilfældigt, at en container stod i brand én meter fra deres bil. Johs skyndte sig ned at fjerne bilen, samtidig med at brandvæsnet nåede frem. Asfalten i gaden er stadig skrammet efter flammerne.

- Der er altid bål i vores gade. Nytårsnat brændte en bil lige derovre, siger Julie og peger på en parkeringsplads et par meter væk. Hun er selv født og opvokset i gaden, og derfor tager hun det også meget roligt. Både hende og Johs har set værre på Nørrebro, som de siger med et smil.

Emil Halim har set flere biler brænde i området, men han er ikke så bekymret for sin egen, som han søndag var i gang med at pudse. Foto: Mogens Flindt

I Vermundsgade på Østerbro har Emil Halim også set flere biler brænde det seneste halve år. Så han er heller ikke chokeret over, at der blev antændt en bil tæt på hans egen. Han sad på altanen på den anden side af bygningen, da han pludselig hørte noget, der lød som fyrværkeri.

- Det lød som fyrværkeri, men da jeg kom derom, så jeg politi og brandbiler. Jeg har en time i transport til arbejde, så jeg er glad for, at det ikke er min bil, det er gået ud over. Når det er sagt, så håber jeg det ikke for nogle. Det er ikke i orden.