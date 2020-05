Det var desværre ikke en ond drøm, da ægteparret Poul og Anny Hansen klokken 02.10 natten til søndag blev revet ud af deres nattesøvn og direkte ind i et ragnarok af glasskår, mursten, støv og, ikke mindst, chok.

- Vi lå i vores skønneste søvn og anede selvfølgelig på ingen måde uråd, da vi blev vækket af et kæmpe brag. Vi troede i de første sekunder, at vores emhætte var faldet ned fra loftet, men da vi kom ud i køkkenet kunne vi se, at det var meget værre end som så, siger Poul Hansen.

En sort Golf GTI årgang 2014 var i bogstaveligste forstand fløjet ind i ægteparrets hus i landsbyen Hillerup syv kilometer vest for Ribe.

Ødelæggelserne var omfattende både ud- og indvendigt, som det fremgår af dette billede med træ og murbrokker i Poul Anny Hansens stue på Hillerupvej vest for Ribe. Privatfoto

- Ja, vi kunne se, at den var fløjet herind. Både fordi huset blev ramt over sokkelhøjde, og fordi der ikke er et eneste hjulspor på græsplænen mellem vejen og den langside af huset, der blev ramt.

- Der er blevet trykket godt og grundigt på speederen, og det ser ikke ud til, at føreren af bilen har nået at bremse, inden bilen ramte hjørnet af huset og skubbede hele ydermuren på den ene langside med fem centimeter, fortæller den 64-årige vestjyde med fattet stemme.

Fører stak af

Da Poul og Anny Hansen i slåbrok indså omfanget af ulykken søgte de straks efter, om der var tilskadekomne i bilen. Ægteparret - hvis voksne børn er flyttet hjemmefra - var selv uskadte, men naturligvis stærkt chokerede sammen med deres hund.

- Bilen var tom, så han (føreren) har hurtigt taget flugten, siger Poul Hansen, der af politiet har fået oplyst, at der angiveligt var tale om en ung mand fra Ribe-området som den eneste i den forulykkede bil.

Ydermuren blev ramt med en sådan kraft, at den har rykket sig fem centimeter på hele den ene langside af huset. Privatfoto

- Han er heldigvis heller ikke kommet alvorligt til skade. Det var vi umiddelbart bange for, siger Poul Hansen, der sammmen med sin 57-årige hustru har brugt det meste af søndagen på at sunde sig og få overblik over skaderne.

Bliver boende

Den sorte Golf er pløjet igennem et byskilt og er fortsat lige ud i et vinkelret sving på Hillerupvej og ind i Poul og Anny Hansens hus igennem de seneste 30 år.

- Vi har ikke tænkt os at flytte, selvom det bliver et stort arbejde at udbedre skaderne. Ydermuren på langsiden ud mod vejen skal skiftes, og der er også sket en del indvendige skader. Folkene fra Skadeservice har allerede lukket hullet midlertidigt med en trævæg, og så må sagen gå sin gang, når en taksator har gjort status mandag, siger Poul Hansen.

På spørgsmålet om, hvilke tanker og følelser han og hustruen har i forhold til manden, der kørte ind i deres hus, svarer han uden at tøve:

- Han må ligesom os have fået et kæmpe chok, og vi er bare glade for, at han ikke kom alvorligt til skade. Vrede har vi ikke mærket til, for han har formentlig ikke gjort det med vilje.

