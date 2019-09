Derfor blev Aarhus Lufthavn afspærret

140 personer blev evakueret fra Aarhus Lufthavn tirsdag eftermiddag, fordi sikkerhedspersonalet havde fundet mistænkelige genstande på en passager. Politiet fik anmeldelsen klokken 13.30. Det blev senere vurderet, at det havde været falsk alarm.

- Vi tager ingen chancer, når det gælder borgernes sikkerhed, og da vi ikke kunne udelukke, at der kunne være noget sprængfarligt i tasken, valgte vi at evakuere og afspærre lufthavnen, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Michael Kjeldgaard.

Et fly med 70 personer blev ligeledes fløjet videre fra Aarhus Lufthavn til Kastrup Lufthavn af sikkerhedsmæssige hensyn. Al øvrig lufttrafik til lufthavnen blev aflyst.

Det var en 44-årig mand, politiet kiggede nærmere på. Foto: Øxenholt Foto

Der blev tilkaldt bombeeksperter, som undersøgte den mistænkelige taske, som en 44-årig kinesisk statsborger havde medbragt. Han blev kortvarigt anholdt og sigtet for at bryde loven om andre våben og eksplosivstoffer. Genstandene i tasken viste sig dog at være forskellige værktøjer og andre legale ting.

Politiet oplyser tirsdag aften, af den 44-årige mand er til afhøring og formentlig vil blive løsladt bagefter. Afspærringen blev ophævet klokken 20.00