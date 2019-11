Derfor døde 270 i dæmningskollaps

Da en dæmning i januar kollapsede i delstaten Minas Gerais i Brasilien slap den 12 millioner kubikmeter slam ud på et område på 290 hektar. 270 mennesker døde eller er ikke blevet set siden.

Forud for ulykken tilbageholdt selskabet Vale, der drev dæmningen, faresignaler fra myndighederne. Det har Mineralstyrelsen i Brasilien, ANM, konkluderet i en rapport, der er lagt frem tirsdag.

- Hvis ANM havde fået korrekte informationer, kunne styrelsen have taget forbyggende handlinger og tvunget selskabet (Vale) til at skride til handling og undgå denne katastrofe, skriver ANM i en udtalelse.

Vale er allerede blevet idømt at betale 19 milliarder kroner i erstatninger. Men ANM's fund vil nu blive sendt til en anklager, der skal undersøge, om yderligere krav skal rejses, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rapporten fra ANM kommer på fireårsdagen for et andet kollaps af en dæmning drevet af Vale. Dengang døde 19 mennesker, da en dæmning et andet sted i Minas Gerais, lækkede giftigt spildevand ned i et dalområde og ud i Atlanterhavet.

