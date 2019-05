Derfor er der politi og brandvæsen ved Tivoli

Onsdag morgen er flere pendlere blevet forundrede over det blik, der har mødt dem ved indgangen til Tivoli, der vender ud mod Københavns Hovedbanegård.

Her har flere tungt bevæbnede betjente været på plads, mens også køretøjer fra brandvæsnet befinder sig uden for et af landets mest berømte turistattraktioner.

Flere læsere har henvendt sig til Ekstra Bladet med undring over politiets fremmøde, som altså er foregået uden for havens åbningstid.

Det umiddelbart dramatiske optrin har dog en langt fra lige så dramatisk forklaring.

Optrinnet skyldes nemlig en øvelse, oplyser Københavns Politi.

'Hvis nogen ser ekstra aktivitet omkring Tivoli de næste timer, så er det fordi vi sammen med Brandvæsenet og Tivoli selv afholder en øvelse lige nu for at blive bedre til at rykke ud, hvis der skulle ske noget,' skriver politiet på Twitter.