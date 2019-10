Derfor fik folk det dårligt i Lidl

35 personer, der befandt sig i en Lidl-forretning på Christian X's Vej i Viby i Aarhus, blev tirsdag aften evakueret efter mistænke om kemikalieudslip.

En kunde havde fået det dårligt efter et besøg i butikken, og da politiet kom frem, havde flere kunder det skidt.

Østjyllands Politi oplyser nu i en pressemeddelelse, at årsagen var en 68-årig mand, som havde sprøjtet med peberspray i butikken.

'Politiet fandt blandt andet frem til den 68-årige via overvågning og elektroniske spor, og han blev anholdt på sin bopæl i Aarhus Vest', skriver politiet i pressemeddelelsen.

På mandens bopæl fandt man flere ulovlige pebersprays, som han blev sigtet for at besidde.

'Derudover blev han sigtet for grov vold ved at have udsat flere personer for peberspray. Den spray, den 68-årige havde brugt i Lidl, blev fundet i butikken', skriver politiet videre.

Området ved Lidl var lukket indtil klokken 22.45 tirsdag aften, hvor afspærringen blev ophævet.