Derfor fik øl-toget lov til at køre over broen

Det var et godstog fra Deutsche Bahn, der var involveret i ulykken i morges

Godstoget fyldt med øl fra Carlsberg havde tilladelse til at køre over Storebæltsbroen i morges. Det oplyser Jan Wildau, som er vice president for corporate affairs i Deutsche Bahn Scandinavia.

- Det var desværre vores tog, som var involveret i en ulykke på på Storebæltsbroen, siger han og tilføjer, at det er Sund og Bælt, der vurderer, hvornår biler og tog kan køre over broen.

Ulykken skete klokken 07:30, hvor et lyntog på ved fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra godstoget.

Østbroen lukkes oftere

Hele natten har der været lukket for vindfølsomme køretøjer på broen, men vurderingen for biler og tog er ikke ens, forklarer Kim Agersø Nielsen, Teknisk Chef hos Sund og Bælt, til Ekstra Bladet.

Han skelner mellem østbroen - det er højbroen, hvor der kun kører biler - og vestbroen, hvor togdriften er. Østbroen er mere tilbøjelig til at blive lukket end vestbroen.

- Der var ikke en vind på vestbroen, som gjorde, at der var restriktioner på togdriften. Der var i nat stor forskel på vindforholdene på vestbroen og østbroen. Biltrafikken var lukket på grund af vindforholdene på østbroen, siger Kim Agersø Nielsen og tilføjer, at østbroen rundt regnet er dobbelt så høj som vestbroen.

- Derfor vil der typisk være højere vindhastigheder på østbroen.

DB Cargo Scandinavia transporterer fast Carlsbergs øl mellem Fredericia og Høje Taastrup, og Jan Wildau fik besked om ulykken stort set med det samme.

- Vi vidste også ret hurtigt, at det var alvorligt, og vi har sendt repræsentanter fra vores sikkerhedsafdeling til stedet, siger Wildau og tilføjer, at Deutsche Bahn Cargo selvfølgelig vil stå til rådighed og hjælpe poltitiet med opklaringsarbejdet.

- Har I nogen idé om, hvad der er sket på nuværende tidspunkt?

- Vi kan se, der er store skader på godstogets vogne og presenninger, men hvad der har forårsaget ulykken, må undersøgelser slå fast hen over de næste dage og uger.