Derfor fløj passagerfly i cirkler over Køge Bugt

Et Airbus 320-fly til Lissabon måtte tirsdag morgen flyve tilbage til Københavns Lufthavn

Læsere har tirsdag morgen kontaktet Ekstra Bladet, fordi de ikke kunne forstå, hvorfor et passagerfly fløj to cirkler over Køge Bugt lidt før klokken syv.

- Det er korrekt, at der har været en returnering til Københavns Lufthavn. Det var tilsyneladende en pilot, der mente, at der kunne være noget med hydraulikken. Derfor fløj han tilbage til lufthavnen, siger Lars Lemche, der er senior kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn.

Flyet var af typen Airbus 320, og der var 121 passagerer ombord.

- Det er en lille maskine fra det portugisiske flyselskab TAP, siger Lars Lemche.

Airbussen landede fint og fredsommeligt, lyder det.

For nuværende er har flyet udskudt afgangen til klokken 8.20.

Du kan se flyets rute her.