Derfor flygtede Levakovic: Ville til mors begravelse

Tilhørerrækkerne i retslokalet på Frederiksberg var fyldte, da retten fredag skulle tage stilling til den 45-årige gangster Django Levakovic’ forklaring på sin flugt 16. september.

Det var dog ikke den berygtede Levakovic-klan, der fyldte på stolerækkerne, men hele 12 fængselsbetjente og svært bevæbnede politibetjente, der passede på ham.

Levakovic var sigtet for at være flygtet fra tre fængselsbetjente, der ledsagede ham under udgang fra den straf, han ellers afsoner i det lukkede fængsel i Ringe Statsfængsel.

Fængslet Levakovic på flugt: Stak af fra mors dødsleje

Han erkendte forløbet ved flugten i retten, men nægtede, at det var planlagt på forhånd eller sket i samarbejde med andre.

Dommen blev tre måneders ubetinget fængsel og en fornyet udvisning til den 45-årige, som i forvejen afsoner en dom fra januar på et års fængsel og er udvist af Danmark for bestandigt.

Han blev første gang udvist til Kroatien efter en dom på fem års fængsel for et hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup.

Herefter er han tre gange vendt ulovligt tilbage til Danmark, hver gang med påstand om, at han ville besøge sin syge mor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Københavns Politi offentliggjorde efter flugten dette billede af Django Levakovic. Politifoto

Mor døde samme dag

Django Levakovic havde fået lov til et ledsaget besøg på en time hos sin alvorligt syge mor, der lå for døden på Bispebjerg Hospital.

Efter besøget stod han og en række andre medlemmer af den velvoksne familie udenfor for at ryge, da han så sit snit til flugt.

– Jeg ved sgu ikke, hvad der gik galt. Det gik rimelig hurtigt. Jeg hoppede sgu bare ind i en bil og blev kørt væk, siger han.

Han nægtede i retten, at han kendte chaufføren, som kørte i en lys jaguar på svenske plader.

Chaufføren satte ham af omtrent 800 meter fra hospitalet, og herefter havde han bare været på flugt, forklarede han uden yderligere kommentarer.

Levakovic’ forsvarer, Ulla Paabøl, lagde vægt på, at hendes klient var oprevet på dagen for flugten, fordi han netop havde fået at vide, at hans mor snart skulle dø.

Rubinka Levakovic døde ifølge CPR-registret netop på dagen for sønnens flugt.

– Det var meningen, at jeg ville til min mors begravelse. Det var grunden til, at jeg tog den chance, sagde Django Levakovic i retten.

Han forklarede videre, at han efter begravelsen ville have meldt sig selv. Politiet kom ham dog i forkøbet, da de anholdt ham på Vesterbro efter 12 dages flugt om aftenen 28. september.

Forsvareren bekræftede over for Ekstra Bladet, at Rubinka Levakovic’ begravelse ved et tilfælde var planlagt til nøjagtig samme tidspunkt som fredagens retsmøde.