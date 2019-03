Derfor kan drab skjules som naturlig død

Da tre ældre mennesker blev fundet døde med fire ugers mellemrum på Østerbro i København, blev deres død først afskrevet som naturlige efter et retslægeligt ligsyn med deltagelse af en erfaren politimand og en embedslæge.

Men efter politiets mistanke om drab blev vakt af en datter til det sidste offer, påviste en obduktion af de to sidste ofre ifølge politiet, at de var blevet kvalt. Det tredje offer var allerede blevet kremeret uden obduktion. Det er ikke kommet frem, præcist hvordan kvælningen skal være sket.

Ifølge statsobducent Peter Mygind Leth fra Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet og formand for Dansk Selskab for Retsmedicin kan det i visse tilfælde være svært at fastslå kvælning ved et ligsyn - eksempelvis i form af punktformede blødninger i øjnene.

Datter til 81-årigt drabsoffer: Lige nu er jeg bare i chok

Ikke overtryk

Ved kværkning med greb om halsen lukker man af for, at blodet kan løbe fra hovedet, men blodtilløbet er der stadig.

- Det betyder, at der kommer et overtryk i ansigtet, og så springer karrene, så man får de punktformede blødninger. Men den situation har du ikke, når der er ydre spærring med noget over munden, for så lukker du bare af for luften, og det giver ikke overtryk i hovedet, siger retsmedicineren, der understreger, at han ikke udtaler sig om den konkrete sag, fordi han ikke kender til den.

De tre ofre boede alle i samme lille boligforening på Vangehusvej på Østerbro i København. Foto: Jonas Olufson

Han fortæller, at man heller ikke altid nødvendigvis vil kunne påvise, at en person er blevet kvalt ved eksempelvis at få lagt en pude over ansigtet ved en obduktion.

- Men det er selvfølgelig altid klogt at være på den sikre side, hvad angår obduktioner, og hellere obducere lidt for mange end lidt for få, siger han og nævner en sag, han havde i Grønland, hvor en ældre mand døde, men ikke blev obduceret, så dødsårsagen var ukendt.

- Og så havde man et begravelsesgilde med den samme mad, som han havde spist, hvor flere døde af pølseforgiftning. For det var faktisk det, han var død af. Det er sådan et eksempel på, at det er nok bedre at være på den sikre side og få det undersøgt ordentligt, siger han.

26-årig sigtet for tre drab: To ofre blev kvalt

I 2012 overgik beslutningen om, hvornår der skulle foretages obduktioner, til politikredsen, som også selv skulle bekoste obduktionerne.

Nyt system

Dengang lød kritikken fra den daværende formand for Dansk Selskab for Retsmedicin, professor Jytte Banner, Københavns Universitet, at politiet sparede på obduktionerne, fordi de nu selv skulle betale dem, og konsekvensen var, at man risikerede at overse for eksempel drab.

Ifølge Peter Mygind Leth er antallet af obduktioner i hvert fald i Sydjylland, hvor han hører til, tilbage på niveauet, fra før ordningen blev lavet om.

26-årig mand sigtet for tre drab

- Faktisk synes jeg, at det er en meget fornuftig ordning, vi har, med de retslægelige ligsyn. Men min drøm er, at man går ind og forbedrer de retslægelige ligsyn, for eksempel ved at indkøre CT-skanning. Vi har CT-skannere og skanner alle, der bliver obduceret, men hvis man nu CT-skanner før ligsynet, så ville man have et bedre beslutningsgrundlag for, om der skulle være en obduktion eller ej.

De tre ofre i den konkrete sag var en 83-årig kvinde, en 80-årig mand og en 81-årig kvinde, der var hjertesyg og dårligt gående. Foto: Mogens Flindt

- I den konkrete sag er der tale om ældre mennesker. Ville man tidligere pr. automatik have obduceret dem, hvis de pludselig døde, uden at man kunne fastslå dødsårsagen?

- Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke hvis det er nogen, der er hjertesyge, og de er fundet døde, og der i øvrigt ikke er nogen tegn på noget mistænkeligt, siger statsobducenten og fortæller, at retsmedicinerne skriver ukendt dødsårsag ved 5 pct. af obduktionerne.

Det er især yngre mennesker, der har en arvelig sygdom, som lægerne ikke kender til endnu, men det kan også være ældre, der måske er svært forkalkede i hjertets kranspulsåre, hvilket kan have haft betydning for dødsfaldet.

- Så skriver man, at dødsmåden må snarest antages at være naturlig død. Obduktionen er jo heller ikke fejlfri, siger han.

- Der er altså nogen dødsfald, hvor det ikke er muligt at finde dødsårsagen?

- Det er det samlede billede, der gør, at man kan nå frem til en sandsynlig dødsmåde og dødsårsag. En politimæssig efterforskning, afhøring af vidner, forhold på findestedet, obduktion, siger Peter Mygind Leth.