Derfor kan du forvente 'usædvanlig flyaktivitet' i næste uge

Hvis du i løbet af næste uge spotter usædvanligt mange jagerfly og soldater, er der ikke umiddelbart grund til at frygte, at Danmark er ved at blive invaderet.

Der er nemlig tale om en storstilet øvelse for Forsvarets mandskab.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Her vil man kunne opleve 'bevæbnede soldater med natkikkert og lommelygte' eller 'usædvanlig flyaktivitet' i de sene nattetimer, men der er altså udelukkende tale om en øvelse.

Det skyldes, at elever fra Joint Terminal Attack Control træner i samarbejde med fly i mørke, og eleverne øver sig i at lede kampfly-angreb fra jorden.

Det gør de ved at kommunikere med piloterne og udpege mål i bebyggede områder i dagslys såvel som i mørke.

Øvelserne kommer til at foregå i forskellige områder, heriblandt Skamlingsbanken ved Sjølund syd for Kolding, ved Horsens, Løjt Kirkeby, der ligger nord for Aabenraa, samt Løgumkloster.

Både T-17-træningsfly og F-16-jagerfly vil deltage i øvelserne, oplyser Forsvaret.