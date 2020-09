Derfor kommer der et brag over dit hjem i dag

Med fuld udblæsning suser Flyvevåbnets F-16 over landet lørdag

Flyvevåbnet hylder på flagdagen Danmarks udsendte og sender i den anledning to F-16 landet rundt.

Det oplyser de på Facebook.

Og når et F-16 flyver henover over landet, giver det et ordentligt brag, når de suser forbi.

Du kan se hele ruten her.

Ruten viser, at det eksempelvis kun vil tage flyene seks minutter at flyve fra Odense til Slagelse. Hvis vejret tillader det, vil Bornholm blive overfløjet af Afvisningsberedskabet.

En af F-16-flyene er iklædt Dannebrogs farver.

Turen vil blive sendt live på Flyvevåbenets Facebook, da man har monteret et kamera op det det ene fly.